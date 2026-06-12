『名探偵プリキュア！』キュアエクレールの正体は誰だ？ 推理投票企画が6月21日スタート
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の6月21日放送回となる第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタート。この度、第21〜24話を視聴し、候補者4人のキャラクターの中の誰がキュアエクレールなのかを推理して投票するキャンペーンを開催することが発表された。
【写真】キュアエクレールの候補者はこの4人
「名探偵プリキュア！」のキービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ついに7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。
キュアエクレールの候補者は、これまで作品の中でも活躍してきた4人のキャラクターたち、17歳の現役高校生で新人ミステリー小説家・来栖エリザ（くるす えりざ／CV：明智璃子）、16歳の今を時めく平成の大型新人俳優・家入しるく（いえいり しるく／CV：村上奈津実）、16歳のパティスリーチュチュのパティシエ・帆羽くれあ（ほわ くれあ／CV：長谷川育美）、15歳の私立まことみらい学園の生徒会長・金田れい（かねだ れい／CV：Lynn）。
21日より、この4人のキャラクターにフィーチャーしたストーリーを4週にわたって放送。21日の第21話では来栖エリザ回、28日の22話では家入しるく回、7月5日の23話では帆羽くれあ回、12日の24話では金田れい回を放送。そして19日の25話で、ついにキュアエクレールの正体が判明する（※BSS山陰放送では6月28〜7月26日の放送）。
誰がキュアエクレールなのか推理したら、公式HP特設サイトから投票（1日1回投票可能）。また、全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場にて投票箱も設置。その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティももらえる。SNSのハッシュタグ（ #キュアエクレールの正体は誰 ）で、推理を発信するのも歓迎。※投票期間は6月21日8時〜7月19日8時まで。投票は特設サイト、または投票箱のみの受付。
なお本日12日より、公式LINEスタンプの発売が開始。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のスタンプとなる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※キャンペーンの投票箱が設置された全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場は以下の通り。
キャンペーンの投票箱が設置された全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストア・イベント会場
■プリキュアプリティストア東京店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1F 東京キャラクターストリート
■プリキュアプリティストア大阪本店
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F
■プリキュアプリティストア横浜店
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル8F
■プリキュアプリティストア越谷レイクタウン店
〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori3F
■プリキュアプリティストア名古屋店
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO東館B1F
■おでかけ！プリキュアマルシェ 浜松会場
〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店本館5階特設会場 ※6月27日〜7月12日
■名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 大阪南港ATC ITM棟4階特設会場 ※土日のみ開催
■東映アニメーションミュージアム
〒178-8567 東京都練馬区東大泉2-10-5
※「プリキュア プリティストア」では、グッズ購入者にレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。ショッパーのみの会計、ガシャポン、クレーンゲーム、メダル自販機は対象外。
※「おでかけ！プリキュアマルシェ」では、グッズ購入者にレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。
※「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル」では、会場で入場者特典とあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。
※「東映アニメーションミュージアム」では、来館した子どもに投票用紙・投票済証をお渡し。
※投票済証は候補者4人・キュアエクレールの計5種あり、ランダムでお渡し。交換・返品は不可。
【写真】キュアエクレールの候補者はこの4人
「名探偵プリキュア！」のキービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ついに7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。
21日より、この4人のキャラクターにフィーチャーしたストーリーを4週にわたって放送。21日の第21話では来栖エリザ回、28日の22話では家入しるく回、7月5日の23話では帆羽くれあ回、12日の24話では金田れい回を放送。そして19日の25話で、ついにキュアエクレールの正体が判明する（※BSS山陰放送では6月28〜7月26日の放送）。
誰がキュアエクレールなのか推理したら、公式HP特設サイトから投票（1日1回投票可能）。また、全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場にて投票箱も設置。その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティももらえる。SNSのハッシュタグ（ #キュアエクレールの正体は誰 ）で、推理を発信するのも歓迎。※投票期間は6月21日8時〜7月19日8時まで。投票は特設サイト、または投票箱のみの受付。
なお本日12日より、公式LINEスタンプの発売が開始。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のスタンプとなる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※キャンペーンの投票箱が設置された全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場は以下の通り。
キャンペーンの投票箱が設置された全国8ヵ所のプリキュアオフィシャルストア・イベント会場
■プリキュアプリティストア東京店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1F 東京キャラクターストリート
■プリキュアプリティストア大阪本店
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F
■プリキュアプリティストア横浜店
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル8F
■プリキュアプリティストア越谷レイクタウン店
〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori3F
■プリキュアプリティストア名古屋店
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO東館B1F
■おでかけ！プリキュアマルシェ 浜松会場
〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店本館5階特設会場 ※6月27日〜7月12日
■名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 大阪南港ATC ITM棟4階特設会場 ※土日のみ開催
■東映アニメーションミュージアム
〒178-8567 東京都練馬区東大泉2-10-5
※「プリキュア プリティストア」では、グッズ購入者にレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。ショッパーのみの会計、ガシャポン、クレーンゲーム、メダル自販機は対象外。
※「おでかけ！プリキュアマルシェ」では、グッズ購入者にレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。
※「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル」では、会場で入場者特典とあわせて投票用紙・投票済証をお渡し。
※「東映アニメーションミュージアム」では、来館した子どもに投票用紙・投票済証をお渡し。
※投票済証は候補者4人・キュアエクレールの計5種あり、ランダムでお渡し。交換・返品は不可。