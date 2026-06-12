38歳美人アナ、キュートなノースリーブミニ丈ワンピ姿に反響！
フリーアナウンサーの道岡桃子が、11日にInstagramを更新し、出先でのかわいらしいノースリーブ姿を公開している。
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡は「青空が広い…」「出張だったので、時間が全然なくて」「ゆっくりできなかったのが後悔です」「次こそは…！」とつづりながら、出張先の島根県出雲市駅前でのポートレートを公開。
晴れ渡る快晴の青い空をバックに、真っ白なワンピース姿の道岡がほほ笑んでいる。コメント欄には「清楚最高」「純白のワンピース、めちゃくちゃかわいい」「可愛いなぁ〜」「バラのような美しい」「素敵ですね」といった声が寄せられている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡は「青空が広い…」「出張だったので、時間が全然なくて」「ゆっくりできなかったのが後悔です」「次こそは…！」とつづりながら、出張先の島根県出雲市駅前でのポートレートを公開。
晴れ渡る快晴の青い空をバックに、真っ白なワンピース姿の道岡がほほ笑んでいる。コメント欄には「清楚最高」「純白のワンピース、めちゃくちゃかわいい」「可愛いなぁ〜」「バラのような美しい」「素敵ですね」といった声が寄せられている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）