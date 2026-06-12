『今夜、秘密のキッチンで』藤子に起きたまさかの展開に驚きの声「あまりにも可哀想」「不憫すぎる」（ネタバレあり）
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が11日に放送。藤子（瀧本美織）に起きたまさかの展開に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第10話 あゆみ（木南晴夏）を迎えに来た渉（中村俊介）
慧（高杉真宙）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子はバイクに轢かれてしまう。藤子は腕にけがをしてしまった。完全に動かせるようになるまで半年以上はかかるという。
一方、世間を黙らせるため坪倉グループは記者会見を開く。渉（中村俊介）は、産地偽装疑惑は慧の捏造で、嘘の告発だと発言。あゆみ（木南）は慧に「産地偽装のことだけじゃなくて、転落事故についてももう一度警察に話してほしい」「藤子さん、転落事故の後、レシピノートを誰かが持ち去ったんじゃないかって言ってた」と伝える。何か思い出せないのかと聞かれると、慧は「本当は、病院で目覚めたとき、転落事故の記憶は戻ってたんだ。俺は誰かに背中を押されて転落した」と告白する。
あゆみは「なんで黙ってたの？」と聞き、慧は「そのときは藤子に心配かけたくなくて。あゆみさんのことを思い出してからはなおさら警察に言えなかった」「あゆみさんにこれ以上迷惑かけたくなかったんだよ。何より俺はあゆみさんと一緒にいたかったから。今だって同じ気持ちだよ」と答える。
一日でも早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみだったが、今はまだ坪倉家の妻であり、それにもし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、事件の真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。そしてあゆみは「私たち、全部落ち着くまで会わない方がいい」と慧に伝えるのだった。
藤子が慧をかばってけがをしてしまう展開に、視聴者からは「あまりにも可哀想では？」「マジで報われなさすぎる」「怒涛の展開」「不憫すぎる」などの声が続出。また、事件の真相が明らかになるまでは坪倉家にいなければいけないと考えるあゆみには「家を出ていいんだよ」「あゆみさんは巻き込まれてるんです」「あゆみさんは関係ない」「何も知らなかったのに」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第10話 あゆみ（木南晴夏）を迎えに来た渉（中村俊介）
慧（高杉真宙）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発。そんな中、バイクで何者かに襲われた慧をかばい、藤子はバイクに轢かれてしまう。藤子は腕にけがをしてしまった。完全に動かせるようになるまで半年以上はかかるという。
あゆみは「なんで黙ってたの？」と聞き、慧は「そのときは藤子に心配かけたくなくて。あゆみさんのことを思い出してからはなおさら警察に言えなかった」「あゆみさんにこれ以上迷惑かけたくなかったんだよ。何より俺はあゆみさんと一緒にいたかったから。今だって同じ気持ちだよ」と答える。
一日でも早く坪倉家を出た方がいいと慧から心配されるあゆみだったが、今はまだ坪倉家の妻であり、それにもし慧の転落事故に坪倉が関わっているなら自分は慧のそばにいることはできない、事件の真相が明らかになるまではあの家にいなければ、と告げる。そしてあゆみは「私たち、全部落ち着くまで会わない方がいい」と慧に伝えるのだった。
藤子が慧をかばってけがをしてしまう展開に、視聴者からは「あまりにも可哀想では？」「マジで報われなさすぎる」「怒涛の展開」「不憫すぎる」などの声が続出。また、事件の真相が明らかになるまでは坪倉家にいなければいけないと考えるあゆみには「家を出ていいんだよ」「あゆみさんは巻き込まれてるんです」「あゆみさんは関係ない」「何も知らなかったのに」などの声が集まっている。