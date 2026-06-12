◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースは１１日（日本時間１２日）、Ｗ・スミス捕手（３１）を首の炎症のため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたことを発表した。８日（同９日）にさかのぼって適用される。

正捕手に代わって３Ａから昇格したのは、Ｃ・ロビンソン捕手（３１）。佐々木朗希投手（２４）が先発する１２日（同１３日）の敵地・Ｗソックス戦で先発マスクをかぶり、バッテリーを組むことをロバーツ監督が明言した。１３日（同１４日）の同戦ではラッシングが山本由伸投手（２７）とのバッテリーで臨む。

この日「１番・ＤＨ」で先発出場する大谷翔平投手（３１）は、前日１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦にリアル二刀流で出場。今季１１登板目にして、初めてスミスではなくラッシングとのバッテリーで臨んで６回２／３を６安打４失点（自責３）だった。試合後は「これから（ラッシングと）組むこともあると思いますし、話し合っていきたい」と前を向いていた。

ロバーツ監督は今後の捕手起用について「（懸念は）特にはないが、唯一強く思っているのはラッシングを翔平と組ませることだ。彼は翔平と過ごしてきた時間が長いし、翔平の投球は少し特殊な部分があるからね。それ以外の投手に関してはチャッキー（ロビンソン）でも問題ないと思っている」と明かした。

前日の２人のコンビネーションを聞かれると、「良かったと思う。６回までは１失点だけだったし、全体としては良かった。ゲームプランも良かったと思う。翔平自身はまだもっと良くなれると思うが、バッテリーとしては素晴らしい仕事をしたと思う」と評価していた。

なお、指揮官は１４日（同１５日）の敵地・Ｗソックス戦、１５日（同１６日）の本拠地・レイズ戦でラッシング、１６日（同１７日）の同戦でロビンソンを先発起用する予定とした。そのため、大谷は１６日ではなく中６日で１７日（同１８日）のレイズ戦に回る可能性が高い。その場合、登板翌日は試合のない休養日となる。