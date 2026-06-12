日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。

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国際派に集まる視線

経済産業省の「中東チーム」がフル回転している。通商政策局、製造産業局、資源エネルギー庁の資源・燃料部を中心に、各局から応援を出し、中東以外からの原油やナフサの代替調達や、エチレン系素材の国内流通に目を光らせる。



ナフサの代替調達を指揮する経産省の荒井勝喜・通商政策局長 ©時事通信社

代替調達を指揮するのは荒井勝喜通商政策局長（平成3年、旧通産省入省）だ。赤澤亮正経産相（昭和59年、旧運輸省）の信頼が厚く、経済産業審議官への昇格が確実視されている。

経産省は、片岡宏一郎官房長（平成4年、旧通産省）が来年、事務次官に昇格するのが既定路線。次官を頂点とするルールからみれば、荒井氏の経産審議官は1年限りとなる。だが省内では「コロナ禍の時から歴代政権が重用してきた人材。少なくとも2年はやるはず」（幹部）という見方が専らだ。平成3年組には伊吹英明製造産業局長、野原諭商務情報政策局長もいるが、荒井氏が最後まで“生き残る”ことになる。

政官界で荒井氏が注目されるきっかけは、コロナ禍で、ワクチン輸送の機材調達を担ったこと。「首相が出席する会議に連日同席し、実質的に官邸官僚の役割を果たした」（官邸筋）という。岸田文雄首相の秘書官時代に失言による更迭の憂き目にあったが、「復権できたのは本人に実力があったからこそ」（次官経験者）。今も原油やナフサの代替調達の交渉を自ら担い「行動力はさすがだ」（自民党商工族）と評価は高い。〈続きでは、財務省の国際系の人材についても語られています〉

※本記事の全文（約4500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（霞が関コンフィデンシャル）。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年7月号）