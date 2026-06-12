米マイクロソフトの現役エンジニアとしてAI開発に携わる牛尾剛氏が、最新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』を上梓した。ベストセラーとなった前著『世界一流エンジニアの思考法』から2年――、突如訪れたAIエージェントの劇的な進化は、ビッグテックの現場にも激震を走らせていた。「誰も正解を知らない」カオスの中から這い上がった“逆転劇”の裏側に迫った。

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牛尾剛氏

「楽したい」が最初の一歩だった

――もともとはクラウドサービスの専門だった牛尾さんが、なぜAI開発の部門に抜擢されたんですか？

牛尾 数年前から趣味でAIを使っていたんです。例えば、僕の仕事で一番面倒くさかったのがインシデント（障害）対応で、クライアントからの問い合わせが定期的に回ってきます。もちろん世界中のサービスエンジニアが一次対応をしてくれるんですが、優秀な彼らでも解決できなかった難問だけが、僕らのところに舞い込んでくる。

検証にはとにかく時間をとられるので「これはAIにやらせよう」と思って、AIが自動で障害の原因調査をしてくれるアプリをAIでつくったんですよ。自分が楽してコーヒーを飲んでいられるように（笑）。

――今のようなAIエージェントが普及する前に、いち早く開発に使っていたんですね。

牛尾 もちろん当時のモデルはまだ賢くなくて、たとえば調査用のクエリ（命令文）を自分で作らせようとしても全然ダメで、あらかじめ人間が全部定義をして「このパラメーターを渡したら動く」といった形でプログラミングする必要がありました。

それでもずいぶん作業が楽になって、社内でAIの使い方をレクチャーしたり「こんなこともできるよ」と実演したりしていたら、ある日マネージャのアニルーダから「君はAIにパッションがあるから、AIをやる部署に行かないか」と抜擢されたんです。

それが約1年半前でしたが……そこからが地獄でしたね（笑）。それまでは趣味の延長で、自分の仕事を減らすためだったから気楽だったんですよ。でも専任になると成果を出さないといけないから、かなり追い込まれました。

――当時のマイクロソフトはどんな状況でしたか。

牛尾 外から見ると、OpenAIといち早くタッグを組んでいたマイクロソフトは「AIで尖っている会社」でしたが、内情はかなりの手探りでした。これはマイクロソフトの公式見解ではなく、あくまで私の実感ですが、普通なら社としての計画があって「半期でこのくらいの成果を出そう」と目標を設定しますが、当時はリーダーたちも含めて「何をすればAIでバリューが出るのか」が定まらず、試行錯誤の毎日でした。

異例なことに、組織のトップが「重複する取り組み（duplicate effort）もOKだ」と宣言して、重なる領域があってもいいから各自でどんどんプロトタイプをつくって、その中でうまくいったものを育てる、という方針でした。未知に挑むわけですから、何が正解かなんて誰にもわからない。もう屍だらけでしたよ（笑）。今から考えると世界でも有数の大企業が、この姿勢でチャレンジするのは本当に素晴らしいことだと思います。

生成AIの進化で、人生で積み重ねてきたものが瓦解

――牛尾さん自身も失敗しましたか？

牛尾 もちろんです。本格的なAIエージェントの開発チームにコントリビューターとして加わって、デモを作り上げて、幹部にも披露して手応えを感じていたんですが、いつの間にか基盤のアーキテクチャが変更されていたことがありました。だから僕が半年間かけて実装までもっていったある機能が、全部海の藻屑と消えた！

もうそのくらい現場はカオスで、チームの統制も取れていなかったんです。そうやって根本的なところから前提がひっくり返ったり仕様もどんどん変わるから、膨大な時間をかけて取り組んでいるわりにさっぱり成果が出ない、という状況がしばらく続きましたね。

――そんな中で各社のAIエージェントが大きな進化を遂げるわけですよね。

牛尾 はい、とくに2025年末あたりからのAIエージェントの著しい進化には、本当に衝撃を受けました。当時、僕がつくっていたインシデント対応のAIツールは設定がやや複雑で、なかなか普及しなかった。ところが、新しく出たコーディングエージェントが、似たようなことをものすごく柔軟な方法でやってのけたんです。僕がずっと欲しいと思っていたクオリティを、いとも簡単に出してしまった。

今まで僕が人生で積み重ねてきたものが、一瞬で瓦解する感覚でしたね。もう人間のプログラマーはいらないのかな？と。僕はなぜエンジニアをやっているかというと、「手を動かしてつくるのが好き」だからです。スポーツでも見てるよりやる方が好きだし、音楽も聴くよりも演奏する方が好き――そういうプログラマーにとって、コーディングエージェントは、自分でつくる喜びを奪ってしまうわけです。

しかもAIエージェントはものすごい能力で、超速で進化していくから、エンジニアとして自分には何のバリューがあるのか、まったくわからなくなってしまった。

――ちょうどマイクロソフトの大規模なレイオフもありましたよね。全世界で1万5000人規模の人員削減は、大きなニュースになりました。

牛尾 そうなんです。もういつクビになるかわからないし、せっかく抜擢してもらったのに成果が出せなかったから、毎週のように悩み抜いた非常に辛い時期でしたね。

「インサイトには価値があるよ」というマネージャの言葉

――そんな苦しい状況から浮上できたきっかけは何だったんですか？

牛尾 僕がエンジニアとしてアイデンティティ・クライシスに陥っていた頃、マネージャのヴァラッドから「コーディング自体に価値はなくなっても、インサイトには価値があるよ」と言われたんです。

AIエージェントが来て、コーディングの多くを担えるようになった今、エンジニアからコーディングを取ったら何が残るのか？ という本質に気づかせてくれた言葉です。正確には、その意味が本当に腹落ちしたのはもう少しあとですが、僕が本気でAIエージェントを使い倒してやろうとジャンプインする契機となりました。AIエージェントを徹底的に使い倒してやろう、これでもう駄目なら日本に帰ろうとまで決意したんです。

――まさに崖っぷちでの決断でしたね。

牛尾 AIに全ベットすることにしたのも、未来は予測してもあまり意味がないし、どうなるかは誰にもわからないから。過去1年間の業界の動きを冷静に見てみると、明らかにもう訳のわからない異次元のことが連続して起こっているんですね。これがうちの社のバリューだと注力したものが、競合の技術革新で、軌道修正を余儀なくされることが毎週のように起こる。プロジェクト中止も珍しくなくて、せっかくつくり上げたプロトタイプも無駄になってしまう。

でもその時に思ったのが、変化が激しいさなかではロングスパンで考えて計画しても意味がない。でも、少なくとも今後5年間は、AIエージェントをゴリゴリに扱えるやつがバリューを出せるはずだと確信したんですね。

生産性が10倍に――仕事のすべてが爆速になった

――コーディングエージェントを極めようと決意したんですね。

牛尾 そう、自分でコーディングしたほうが早いような場面でも、あえて封印して、チャットウィンドウとしか仕事しないようにしたんです。システムや要件を調べるところからエージェントにやらせて、コードを書かせて、テストもエンドツーエンド（E2E）でやらせて、最後に自分に説明させて理解して、プルリクエストもつくってもらって。ステータスチェックも、レポート作成も、すべてエージェントにやらせる状態にした。

どうやったら各タスクで、エージェントに精度高く効率的に動いてもらえるかを徹底的に探っていったんですね。まさに部下を育てるように。

――するとどうなりましたか？

牛尾 数ヶ月後には、文字通り、生産性が10倍にブーストされたんです。もう圧倒的に仕事のすべてが爆速になった。今では部署内でもトップクラスでコーディングが速い水準に成長できたし、週末の2日もあれば、運用できるレベルのアプリもつくれてしまう。

今は、僕の意図をよく理解する非常に優秀な部下が3人も4人もついて、常に並行して作業をやってくれているような感じです。エージェントをうまく動かせたときは本当に気持ちがいい。

――AIが自動でどんどん仕事をやってくれるわけですね！

牛尾 「自動」といっても、AIエージェントに任せきりだと、「アホな」挙動をすることがよくあります。なるべくAIがデタラメな振る舞いをしないように、ハルシネーションを起こさないよう、うまく制御する様々なテクニックがあって、AIという部下は、「コンピュータサイエンスの基礎的な理解」と、「人間の適切な介入設計」があってはじめて真価を発揮してくれます。

実際プロの現場で求められる水準でアウトカムを出すには、AIエージェントに「丸投げ」するのではなく、エンジニアリングとしての適切な指示と手順が必須です。

新著には、世界一流のエンジニアたちが実際に行っている「AIの育て方」のエッセンスを余すところなく凝縮しました。

――生成AIにあまり明るくない人でも取り組めますか？

牛尾 もちろんです。エンジニアの方々に刺激になるような最新の知見を盛り込みつつ、初心者の方もチャレンジしやすいよう、本書の特典で「アプリ開発」が体験できるGitHubリポジトリも用意しました（現時点で、GitHub Copilotが一時的に有料プランの新規受付を停止していますが、他のAIモデルでも利用できます）。

本ではGitHub Copilotを使って解説していますが、Claude Codeなど、他のAIエージェントをお使いの方々にもそのまま応用できる技術と思考法ばかりです。まずは恐れることなくジャンプインして、AIエージェントの面白さを楽しんでみてほしいと思います。

みなさんがAIエージェントで大いに得をして、仕事の可能性を広げていただけたらこれほど嬉しいことはありません！

（牛尾 剛／ライフスタイル出版）