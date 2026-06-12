高市早苗首相を支える議員連盟「国力研究会」の初会合が、5月下旬に開催された。この議連の参加者は、衆参自民党議員の8割を超える347人にまで膨れ上がっている。なぜ、国力研究会はこれほどまでに膨張したのか--。月刊誌『文藝春秋』の名物連載「赤坂太郎」が内幕を伝えた（文中敬称略）。

【画像】国力研究会が立ち上げられた背景には、元総務大臣の武田良太氏を“非主流派”に追いやる目的があるとも言われた

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「まるで大政翼賛会ですな」

党内には「総理が党所属議員に踏み絵を踏ませるようなことは良くない」と苦言を呈する前幹事長の森山裕など、議連に不参加を表明する議員も一定数いた。ところが、初会合が近づくにつれ、参加者は増加。ネット上に真偽不明の「参加を見送る議員リスト」が出回り、“反高市”とネット上でバッシングされる懸念が広がったことも大きい。



347人の議員が集まった議連は、船頭多くして……（カット・泊明）

ある中堅議員はこう囁いた。

「こんな議連は必要ないという思いは変わってない。でも“反高市”のレッテルは後々面倒くさいし、石破さんと同類と思われたくもない」

参加者は衆参自民党議員の8割を超える347人にまで膨れ上がった。不参加を貫いたのは森山に加え、前総理の石破茂とその周辺、元デジタル相の河野太郎、相談なく議連の話を進めた山田宏に不快感を持った前選対委員長の古屋圭司など、一部にとどまった。

石破は周囲にいつもの嘆き節を聞かせた。

「まるで大政翼賛会ですな。総理総裁を支持する議連を作るなんて、これまで聞いたことがない。若手でも参加しない議員がいるのか。それが誰なのかは見てみたいね」

そして当の高市も苦笑いを禁じえなかった。

「すごい数やね。でもこれじゃ勉強はできんね」

5月21日午後4時。国力研究会の初会合が開かれた。議連幹事長の萩生田は、冒頭の挨拶でこう述べた。

「事前の報道で、いろいろ政局を期待する声もありましたけれど、まったくそういう会ではございません。（政府と党の）結節点としてこの会が役割を果たすことを改めて皆さんにお願い申しあげます」

官邸と党の間に、8割を超える党所属議員が参加する“結節点”が必要なのか。誰もが首を傾げざるを得なかった。入会した議員347人のうち、実際に会合に顔を出したのは200人ほど。さらにその半数近くが途中退席したと見られている。秘書に代理出席させた議員が、本音を明かす。

「よくわからない議連に出て時間を使うより、自分の仕事をした方がましだと思いました」

初会合終了後、高市側近議員の1人は「結局、高市支持の踏み絵を踏ませただけの会だったね」と述べた。萩生田光一も周囲にこう語った。

「総裁選候補者への抑止力にはなっただろう。これからは党内基盤が弱いって言われても、『300人もいるんだから』って言えるでしょ。会はしばらくお休みでいいんじゃない」

“無力化”された議連

国力研究会は結果的に様々な議員が集まりすぎて、結束力のない議連になってしまった。武田良太は周辺にこう言って勝ち誇った。

「議連を“無力化”したね。まったくの茶番だよ」

自民党の8割を超える議員を集め、“高市一強”を誇示したものの、そもそもこのような議連を作らなければならなかったのは、高市の党内基盤の弱さ故である。筋肉質の支持基盤を作るつもりが、同床異夢のぼんやりとした集まりを一度開いただけになってしまった。

総裁選まであと1年以上ある中で有権者が見せられたものは、何があっても権力に執着する政治家の本性と、とりあえず長いものに巻かれる醜悪な保身だった。

※約4500字の全文では、国力研究会の立ち上げを主導した麻生太郎氏の思惑を深掘りしています。全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（赤坂太郎）。

（赤坂 太郎／文藝春秋 2026年7月号）