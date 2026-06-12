サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１２日、開幕戦のメキシコ−南アフリカが行われ、大会ホスト国のメキシコが２−０で快勝した。

指揮官はアギーレ氏、揺るがぬ技術と規律

８万人超が詰めかけた聖地「アステカ競技場」で、地元メキシコが凱歌（がいか）をあげた。７大会続いた決勝トーナメント進出が、前回カタール大会で途絶えたホスト国が、攻守にわたって存分にらしさを発揮し、好スタートを切った。

１０分頃、南アフリカのＧＫウィリアムズが、前方の味方にパスを出した瞬間、メキシコのリラが猛ダッシュをかけた。相手がトラップする方向に先に体を反応させ、ぶつかりながらボールを奪うと、こぼれ球を拾ったキニョーネスが強烈にたたき込んだ。後半には、エースのＲ・ヒメネスがヘディングで２点目を挙げ、試合の大勢を決めた。

現役選手として１９８６年の地元大会に出場した元日本代表監督のアギーレ監督の下、メキシコらしさを全開に見せつけた。派手なプレーも華美なプレーもあまりないが、正確な技術と乱れない規律、そして屈することのない闘争心で、攻守に南アフリカを圧倒した。大柄な選手はＲ・ヒメネスら数えるほど。二人を退場に追い込んだ試合巧者ぶり、そして身体能力に頼らないそのスタイルは、かつて日本サッカーがモデルにした国でもある。

古代帝国「アステカ」の名を冠したこのスタジアムは、１９７０年、ブラジル３度目の優勝を飾ったペレが「王様」に君臨し、８６年、「５人抜き」、「神の手」でアルゼンチンを２度目の頂点に導いたマラドーナが「神の子」になった場所。国内、そして世界的にも特別な「聖地」で、誇りを取り戻すための力強い一歩を踏み出した。（星聡）