有働由美子アナ、舘ひろしに手料理 舘の“思い出の味”＆“おふくろの味”振る舞う【お品書き】
俳優の舘ひろしが13日に放送されるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜 ※関西ローカル）に出演する。
【手料理写真】豪華！有働由美子が作った「舘スペシャル アフタヌーンティー」
大阪出身のフリーアナウンサー・有働由美子、関西初のMC番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る「一期一会の料理」と「聞き上手」。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
そして、今回は「お出かけ小料理」と題し、女将が料理を携えて東京へ。そこで待っていたのは憧れの名優・舘ひろし。「ヤッホー」と気さくに登場した舘に女将は「きゃー！」と黄色い声を上げ、「生の舘ひろしや！」と乙女の顔に。ド緊張の中、憧れの舘にウェルカムドリンクとして振る舞うのは、舘が子どもの頃に飲んでいたという『牛乳紅茶』。なんでも舘の家では、まるでイギリスの家庭のようにティータイムがあったそう。「そんな子どもいます？」と驚く女将に、舘は“男子たるもの紳士たれ！”という祖父と父の教えについて語る。
デビュー当時から歳を重ねても全く変わることのない紳士な舘に、女将は「モテたでしょう？」と直球質問。舘の「僕の人生でモテた時期は一度もありません」という言葉に女将は「絶対嘘や〜」と笑います。そんな舘に女将は「高校生の時からの夢」だという“舘ひろしの妻”をやってみたいとお願い。舘は「今からでも遅くないですよ」と快諾し、俳優・有働由美子の小芝居に付き合ってくれることに。
女将は悩み抜いてしつらえた4品の『舘スペシャルアフタヌーンティー』を振る舞いながら、“舘ひろしの妻”としてトークを進める。「お出かけ小料理」の〆には、舘のおふくろの味だという『冷やしぜんざい』を振る舞いながら、舘の代表作『あぶない刑事』の誕生秘話や最新作の映画『免許返納!?』での役作りなど、役者・舘ひろしに迫る。
このほか、梅沢富美男も出演する。
■この日のお料理
『いかにんじんの無限ゆみこ』
『鉄板ハンバーグステーキ・ライス』
『牛乳紅茶』
『舘スペシャルアフタヌーンティー』
『冷やしぜんざい』
【手料理写真】豪華！有働由美子が作った「舘スペシャル アフタヌーンティー」
大阪出身のフリーアナウンサー・有働由美子、関西初のMC番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る「一期一会の料理」と「聞き上手」。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
デビュー当時から歳を重ねても全く変わることのない紳士な舘に、女将は「モテたでしょう？」と直球質問。舘の「僕の人生でモテた時期は一度もありません」という言葉に女将は「絶対嘘や〜」と笑います。そんな舘に女将は「高校生の時からの夢」だという“舘ひろしの妻”をやってみたいとお願い。舘は「今からでも遅くないですよ」と快諾し、俳優・有働由美子の小芝居に付き合ってくれることに。
女将は悩み抜いてしつらえた4品の『舘スペシャルアフタヌーンティー』を振る舞いながら、“舘ひろしの妻”としてトークを進める。「お出かけ小料理」の〆には、舘のおふくろの味だという『冷やしぜんざい』を振る舞いながら、舘の代表作『あぶない刑事』の誕生秘話や最新作の映画『免許返納!?』での役作りなど、役者・舘ひろしに迫る。
このほか、梅沢富美男も出演する。
■この日のお料理
『いかにんじんの無限ゆみこ』
『鉄板ハンバーグステーキ・ライス』
『牛乳紅茶』
『舘スペシャルアフタヌーンティー』
『冷やしぜんざい』