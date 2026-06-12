リトグリ・かれん、父親の驚きの“経歴”明かす「ジュビロとエスパルスと…」 フジ生音楽番組でサラリと報告も…視聴者は「胸アツ」「驚きました！」
6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterが、11日放送のフジテレビ音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演。メンバーのかれんが、父親の経歴を明かした。
【写真】似てる!? 解説者として古巣・ジュビロ磐田の試合を見守った古賀琢磨氏
この日の放送では「FIFAワールドカップ2026」の開幕直前ということもあり、出演ゲストがサッカーにまつわるトークを展開した。その中で、Little Glee Monsterのかれんは「父が元Jリーガーで、ジュビロ（磐田）と（清水）エスパルスとセレッソ（大阪）で活躍していました」と語り、父がジュビロ磐田の創成期から黄金時代を支えた元サッカー選手の古賀琢磨氏であることを明かした。
番組MCの上垣皓太朗アナから父親から受け継いだ部分を聞かれると、「ちょっとだけ運動神経いい…かな」と照れ笑いを浮かべた。
この事実には視聴者からも「胸アツ」「元Jリーガーの娘さんなの今知った」「驚きました！」「ちょっとだけ運動神経いいって言うかれんちゃんどこまで謙虚なの笑」との反響が寄せられている。
【写真】似てる!? 解説者として古巣・ジュビロ磐田の試合を見守った古賀琢磨氏
この日の放送では「FIFAワールドカップ2026」の開幕直前ということもあり、出演ゲストがサッカーにまつわるトークを展開した。その中で、Little Glee Monsterのかれんは「父が元Jリーガーで、ジュビロ（磐田）と（清水）エスパルスとセレッソ（大阪）で活躍していました」と語り、父がジュビロ磐田の創成期から黄金時代を支えた元サッカー選手の古賀琢磨氏であることを明かした。
番組MCの上垣皓太朗アナから父親から受け継いだ部分を聞かれると、「ちょっとだけ運動神経いい…かな」と照れ笑いを浮かべた。
この事実には視聴者からも「胸アツ」「元Jリーガーの娘さんなの今知った」「驚きました！」「ちょっとだけ運動神経いいって言うかれんちゃんどこまで謙虚なの笑」との反響が寄せられている。