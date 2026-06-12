北中米W杯の“第1号ゴール”はメキシコ代表FWフリアン・キニョーネス！ ハイプレスから豪快右足弾
FIFAワールドカップ2026が現地時間11日に開幕し、今大会のファーストゴールはメキシコ代表FWフリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）が記録した。
北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026のオープニングマッチでは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が激突。試合は序盤の9分に動いた。
メキシコ代表は積極的に敵陣でハイプレスをかけ、南アフリカ代表のビルドアップを制限。MFエリック・リラ（クルス・アスル）がMFスペフェロ・シトレ（トンデラ／ポルトガル）からボールを奪うと、ルーズボールを拾ったフリアン・キニョーネスが右足で仕留めた。
このゴールが、FIFAワールドカップ2026で生まれた“第1号ゴール”となった。なお、試合はメキシコ代表が2−0で勝利している。
北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026のオープニングマッチでは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が激突。試合は序盤の9分に動いた。
このゴールが、FIFAワールドカップ2026で生まれた“第1号ゴール”となった。なお、試合はメキシコ代表が2−0で勝利している。
【ゴール動画】フリアン・キニョーネスが奪った北中米W杯の“第一号”
いきなり試合が動く— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 11, 2026
オープニングゴールはキニョネス🇲🇽
前からプレスではめてメキシコが先制！
🏆#FIFAワールドカップ グループA
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