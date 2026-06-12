「些細なことが何が大きな亀裂に…」遠藤航の離脱というショック、吉田麻也が存在意義を発揮へ「細心の注意を払う」

「些細なことが何が大きな亀裂に…」遠藤航の離脱というショック、吉田麻也が存在意義を発揮へ「細心の注意を払う」