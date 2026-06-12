大谷翔平が再び見せ始めた“チート級”の才能　“日ハム時代”を知るMLB監督から飛んだ畏敬の念「何よりもスカウトたちを驚かせていたのは…」

日本ハム時代から特大のポテンシャルを秘めていた大谷。その才能はメジャーリーグでより大きく進化を遂げた(C)産経新聞社

相手ベンチが尊敬してしまうほどの威厳が大谷翔平（ドジャース）にはある。

約3年ぶりに投打二刀流でのシーズン完走を目指している大谷の規格外さは何よりも数字が物語っている。投手としては11登板で防御率1.06、WHIP0.84、被打率.154とエース級のスタッツを記録。一方で開幕当初に不振に陥り、一部で「二刀流限界説」も唱えられる一因となった打者としても、気づけば、打率.299、12本塁打、出塁率.413、OPS.940と成績は上昇している。

【動画】これぞ二刀流！先発した試合で9回に意地の12号2ランを放った大谷

投打両面で決定的な違いを生み、試合結果に影響を与える。対峙する球団にとって、これほど嫌な選手はいない。ゆえにライバルチームの関係者からは“チート級”の天才に対する畏敬の念が向けられている。

パイレーツを率いるドン・ケリー監督は、米ラジオ局『93.7 The Fan』の番組において「僕らが話しているのは、野球というスポーツ史上最高の選手の一人だ。本当に素晴らしい選手だよ」と吐露。現球界で唯一無二の「二刀流」を貫く日本人への偽らざる本音を告白している。

「私は2017年に現役生活を引退してからスカウトをしていたんだけど、日本に行ったこともあったんだ。そして当時に関係者たちとは幾度となく彼の卓越した才能について話していたんだ。何よりもスカウトたちを驚かせていたのは、彼のスピード、つまり走者としての速さだ。