ガッツ石松さんの迷言の数々 「オフの日はあまり仕事しない」 松山千春に「歌うまいね、歌手になれるよ」
プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんといえば、よく知られるのが名言ならぬ数々の“迷言”。２００４年１２月、本紙の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ０４」の予想に登場した際に紙面で紹介した迷言を再掲する。
―「土木作業員とは？」の質問に
「土曜日と木曜日しか働かない人」
―時代劇の撮影後
「カツラをかぶってると暑いね。江戸時代の人は大変だったんだなあ。だって毎日かぶってたんだから」
―トーク番組でオフの日の過ごし方を聞かれ
「うーん、オフの日はあまり仕事してないね」
―米国にホームステイ中のまな娘を知人に自慢する際
「うちの娘がアメリカで立派にホームレスしててね」
―対談で「株に詳しいんですね」と言われ
「ええ、少したしなみますよ。昔、オイチョカブやってましたから」
―テレビのロケでカナダ・バンクーバーに着いた時、倉本聰さんに確認
「ここがハンバーガーの故郷ですね？」
―松山千春に対して
「君、歌うまいね、歌手になれるよ」
―旅番組で目の前の池にいきなり百円玉を投げ入れた理由を聞かれ
「えっ、だってあそこにコイのエサ１００円って書いてあるだろ」
―「亀を英語で言うと？」との質問に
「スッポン！」
―チンピラとけんかした後、警察に捕まり
「チャンピオン認定書に『いかなる者の挑戦も受けなければならない』と書いてある」