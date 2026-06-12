プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんといえば、よく知られるのが名言ならぬ数々の“迷言”。２００４年１２月、本紙の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ０４」の予想に登場した際に紙面で紹介した迷言を再掲する。

―「土木作業員とは？」の質問に

「土曜日と木曜日しか働かない人」

―時代劇の撮影後

「カツラをかぶってると暑いね。江戸時代の人は大変だったんだなあ。だって毎日かぶってたんだから」

―トーク番組でオフの日の過ごし方を聞かれ

「うーん、オフの日はあまり仕事してないね」

―米国にホームステイ中のまな娘を知人に自慢する際

「うちの娘がアメリカで立派にホームレスしててね」

―対談で「株に詳しいんですね」と言われ

「ええ、少したしなみますよ。昔、オイチョカブやってましたから」

―テレビのロケでカナダ・バンクーバーに着いた時、倉本聰さんに確認

「ここがハンバーガーの故郷ですね？」

―松山千春に対して

「君、歌うまいね、歌手になれるよ」

―旅番組で目の前の池にいきなり百円玉を投げ入れた理由を聞かれ

「えっ、だってあそこにコイのエサ１００円って書いてあるだろ」

―「亀を英語で言うと？」との質問に

「スッポン！」

―チンピラとけんかした後、警察に捕まり

「チャンピオン認定書に『いかなる者の挑戦も受けなければならない』と書いてある」