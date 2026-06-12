◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、ＦＩＦＡランク６０位の南アフリカは、開催国で同１４位のメキシコに０―２で敗れた。

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自国開催の２０１０年大会開幕戦（１△１）以来の対戦は黒星となった。

南アフリカは開催国相手に５バックの布陣で挑み、守りを固めた。しかし、前半９分にいきなり先制点を許す。相手の積極的なプレッシングによりビルドアップに苦戦すると、ＭＦリラに危険な位置でボールを奪われてピンチに。最後はＦＷキニョネスにＧＫの股を抜くシュートを決められた。

その後は立て直し、前半は１点ビハインドで折り返したが、後半４分に決定的な得点機会の阻止（ＤＯＧＳＯ）があったとして、ＭＦシトレが退場。残り時間を１０人で戦うことを余儀なくされた。

すると、同２２分に右サイドからのクロスをＦＷラウル・ヒメネスに頭で押し込まれて２点ビハインドになった。メキシコのエースは、メキシコ代表史上２位タイの得点数（４６点）に踊り出た。

後半３９分にはＶＡＲ判定の末、ＭＦズワネが相手陣内で相手選手の顔をたたいたことが確認され、再びレッドカードが提示。２点ビハインドの中、２人目の退場者を出し、さらに厳しい状況へ追い込まれた。相手にも１人退場者が出たが、反撃することはできなかった。