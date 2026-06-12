Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥300¥äー¥ÉÄ¶¤¨¤ÎÈë·í¡ª¥Ñ¥ïー¤Î¸»Àô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë!?
º£·î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë3Áª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ïー¤Î¸»Àô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¿·»þÂå¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë3Áª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¡¢Èô¤Ð¤·¤ÎËÜ¼Á¤òÉ³²ò¤¯¡£
〝ÃÙ¤¯¸«¤¨¤ÆÂ®¤¤〞¸úÎ¨ÅÁÃ£¥¹¥¤¥ó¥°
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¤ä¤äº¸ÂÂÎ½Å¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¡£¤³¤Î¹½¤¨¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤¢¤Þ¤êÊÖ¤µ¤º¡¢¥Üー¥ë¤ò²£¤«¤éÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÎ¾ÏÓ¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¼ê¤äÏÓ¤ËÍê¤é¤º¡¢¶»¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¥¢¥¹¥êー¥È¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°～¥È¥Ã¥×
¥È¥Ã¥×¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ò¥¸¡¢¼ê¼ó¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ª¤Î²ÄÆ°°è¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤À¥Ò¥¸¤ä¼ê¼ó¤ò¶Ê¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ïº¸¤Î¸ª¹Ã¹ü¤¬½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¸ª¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¸ª¤Î²ÄÆ°°è¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¥Ê¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¹üÈ×¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤¡¢¥Ò¥¸¤¬¤ä¤ä¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¶á¤¤¶õ´Ö¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ø¥Ã¥É¤¬Æ°¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÂç¤¤ÊÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥¸¤ä¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¿¤Ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬¶¯Îõ¤Ë²ÃÂ®¡£¹üÈ×¤Î¸þ¤¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¡¢ÏÓ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈËöÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー
ºÇ¶á¤Î¥Ñ¥ïー¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Â¸µ¤ÎÆ°¤¤¬¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ë¾®¤µ¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Èô¤Ð¤·²°¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤ÎÂ¤â²º¤ä¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤È¼ê¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°ÏÓ¤¬´°Á´¤Ë¥¿ー¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥à¥À¤Ê¤¯ÎÏ¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¡£¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÏ¤òÅÁÃ£¤¹¤ëµ»½Ñ¡×¤Î¹â¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À¥ï¥¶Point
²ÃÂ®ÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë°ìµ¤¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¤â¤Ä¶Ã°ÛÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÇØÃæ¤ä¸ª¤Ë¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÈà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿À¥ï¥¶¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡ÅÁÃ£¸úÎ¨¤Î¤è¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á¥¢¥Ã¥ー±Ê°æ
¡ü¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡Ê±Ê°æ¸¦»Ë¡Ë¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£〝¥¢¥Ã¥ー〟¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£¿ÍÂÎ²òË¶³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Jake Knapp
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×
¡ü1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¡£180cm¡¢73kg¡£ UCLAÂç³Ø½Ð¿È¤Ç2016Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£2024Ç¯¡Ö¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥Ìó319¥äー¥É¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÊ£¿ô²óµÏ¿¡£
¼Ì¿¿¡áÅÄÊÕJJ°Â·¼
¢¨Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Çー¥¿¤Ï4·î11Æü¸½ºß