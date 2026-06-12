お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）。6月14日放送回は、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條愛未さん（31）夫妻が登場します。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで、笑いと驚き、そして祝福に満ちたものになりました。



【写真】5月30日に結婚披露宴を開いた、中村橋之助さんと能條愛未さん

■手紙付きのかわいすぎる手作りキャラ弁が急接近のキッカケに

2人が出会ったのは、2021年のミュージカル「ポーの一族」でした。初のミュージカル出演で必死だった橋之助さんと能條さんは、当初2カ月間ほとんど会話がなかったといいます。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近し、交際がスタート。多忙な橋之助さんを心配した能條さんが作った「手紙付きのかわいすぎる手作りキャラ弁」が、橋之助さんに結婚を決意させる大きなキッカケとなりました。



■プロポーズ直前、母・三田寛子が放ったまさかの「第一声」

橋之助さんの母は、かつて自身もアイドルから梨園の妻となった三田寛子さん。ハワイでのプロポーズ前々日に橋之助さんが両親へ事前報告をした際、父・中村芝翫さんは大喜びしてくれたものの、母・三田さんから返ってきたのは、まさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃的すぎる第一声。スタジオの司会陣も大混乱に陥った、その真意が番組内で明かされます。



■家では「僕のこと好き？」連発！甘えん坊“くにちゃん”の素顔

外では凛々しい歌舞伎俳優の橋之助さんですが、妻の前で見せる家での顔はまるで別人だそう。自宅では“くにちゃん”と呼ばれ、「僕のこと好き？」を連発するなど、甘えん坊になることを能條さんが暴露。番組では、その様子を再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介します。



■中村米吉＆尾上右近も参戦！楽屋でのデレデレ事件簿を次々暴露

さらに、歌舞伎界の先輩である中村米吉さんと尾上右近さんからのメッセージVTRも到着。米吉さんからは、橋之助さんが楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助さんによって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされます。また、幼いころから橋之助さんを知る右近さんからは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出します。



■本人コメント

・出演にあたっての周囲の反応

中村橋之助：日本中で誰でも知る番組ですので「今の僕たちにぴったりで楽しみ」とみなさん、おっしゃってました。

能條愛未：「え！！？新婚さん出るの！？！絶対観る！」と皆様がうれしそうに言ってくださるので、「新婚さんいらっしゃい！」という番組が、いかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組ということを、より実感しました！



・収録の感想

中村橋之助：どんなOAになってるのかドキドキです！お二人に楽しくお話を引き出していただいて、楽しい収録でした。

能條愛未：すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計なことを話してしまっていないか心配ですが…。私たちの共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、さまざまな視点からの愛あるコメントを、たくさんいただきました。



・注目ポイント

中村橋之助：歌舞伎は伝統芸能ですが、エンターテインメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に、舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれればうれしいです。

能條愛未：私たちの仲の良さが伝わってくれたら、うれしいです。今回は1時間スペシャルということで、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。ぜひ、ご覧ください！