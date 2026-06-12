発売から大人気！ランドクルーザーFJの販売店反響

2026年5月14日、トヨタは「ランドクルーザー」シリーズに「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」を加え、正式に発売を開始しました。

ランドクルーザーは、世界中のさまざまな環境・用途での信頼性と耐久性が高く評価されてきたトヨタを代表するSUVシリーズです。「300」「250」「70」の3シリーズが展開されており、今回のランクルFJはそこに加わる新たなシリーズとして位置づけられています。

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2025年10月に世界初公開され、「Japan Mobility Show 2025」でも実車が公開されました。発売前から各所で大きな注目を集め、発表から約7か月というスピードで日本市場に投入されています。

ランクルFJの開発コンセプトは「Freedom＆Joy（自由と楽しさ）」です。

ランクルが長年積み上げてきた信頼性・耐久性・悪路走破性をしっかりと継承しながら、より多くのユーザーに向けた間口の広いモデルとして開発されました。

骨格にはランクル伝統のラダーフレーム構造が採用されており、本格的なオフロード走破性能が確保されています。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmで、既存のランクルシリーズの中では最もコンパクトな仕上がりです。

タイヤには265/60R18サイズを採用し、18インチブラック塗装アルミホイールがタフな外観を際立てています。スペアタイヤキャリアを備えたリヤスタイルも、本格オフローダーとしての存在感を主張しています。

パワートレインは2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジンと6速オートマチックトランスミッション（Super ECT）の組み合わせで、駆動方式はパートタイム4WDを採用します。

燃費性能はWLTCモードで8.7km／Lです。ダウンヒルアシストコントロール（DAC）やヒルスタートアシストコントロール（HAC）、電動リヤデフロック、ダイヤル式トランスファー切替スイッチなど、悪路走行をサポートするメカニズムも充実しています。

安全装備には「Toyota Safety Sense」を全車標準装備しています。

プリクラッシュセーフティ、レーンディパーチャーアラート、全車速追従機能付レーダークルーズコントロール、アダプティブハイビームシステムに加え、ブラインドスポットモニターやパーキングサポートブレーキも備わります。

インフォテイメント面では12.3インチHDディスプレイオーディオ、パノラミックビューモニター、ETC2.0ユニット、前後方ドライブレコーダーなどが全て標準装備に含まれています。

グレードはVXの1種類のみの設定で、価格（消費税込）は450万100円です。

それでは、今回発売されたランクルFJについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか、関東圏のトヨタ販売店の担当者は以下のように話します。

「正式発表の前から多数のお問い合わせをいただいており、受注開始時にはすでに割り当て分が完売するという状況です。

これまでのランクルシリーズは駐車場問題で断念されることがほとんどでしたが、日本の交通事情にもマッチしたランクルFJは『これならうちのマンションでも停められる』と都心部のアウトドア層からも好評です」

また購入層に関して関西圏のトヨタ販売店の担当者は以下のように話します。

「当店では過去に人気を博した『FJクルーザー』からの乗り換えのお客様が数多くいらっしゃいます。

タフなイメージかつ、レトロモダンなイメージが支持されているものと思われます。

また、意外と多かったのがスズキ『ジムニー』ユーザーからの購入希望です。

アウトドア走行も考慮したユーザーからは『本格的なクロスオーバーかつ、コンパクトで使い勝手が良さそうなのがいい』とありがたい声を頂戴しております」

コンパクトなボディに本格的なオフロード性能とランクルらしい信頼感を詰め込んだランドクルーザーFJは、発売と同時に大きな支持を集め、入手困難な状況が生まれています。

今後の受注再開や納車スケジュールに対しても、引き続き関心が集まることになりそうです。