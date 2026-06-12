渋野日向子＆勝みなみ組、古江彩佳＆西村優菜組、岩井姉妹組が1差4位と好発進 米女子ダブルス戦
＜ダウ選手権 初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第1ラウンドが終了した。
【連続写真】渋野日向子に変化 前傾が浅くなりタテ振りに
日本勢は12人が出場。渋野日向子＆勝みなみが組んだチーム“HinaMina”は、4バーディ・2ボギーの「68」で回り、首位と1打差の2アンダー・4位タイで滑り出した。古江彩佳＆西村優菜の“Minis”、岩井明愛と千怜の双子ペア“Aki＆Chizzy”も同スコアで初日を終えている。ツアー通算15勝のコ・ジンヨン（韓国）と組んだ畑岡奈紗は、1オーバー・27位タイ。吉田優利＆馬場咲希は3オーバー・44位タイ、西郷真央＆ミランダ・ウォン（中国）は4オーバー・52位タイで2日目に入る。原英莉花＆櫻井心那は7オーバー・69位タイと出遅れた。3アンダーの首位にはニコール・ボロッホ・エストラップ（デンマーク）＆ジェマ・ドライバーグ（スコットランド）ら3組が立っている。先週の「全米女子オープン」でメジャー2連勝を飾った世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）は、オリビア・コワン（ドイツ）とのペアでイーブンパー・16位タイの滑り出し。なお2日目は各自のボールでプレーし、ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボール方式で行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ダウ選手権 初日成績
ダブルス戦ならではの醍醐味 “ChatGPTから誕生石まで”日本勢に見る個性あふれるチーム名
今年は“ひなみな” 渋野日向子＆勝みなみが3年連続タッグ テーマは「遠慮しない」
1位は8億円超！ 米女子賞金ランキング
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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