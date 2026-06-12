＜速報＞渋野日向子＆勝みなみ組が1差3位でホールアウト 古江彩佳＆西村優菜組らも2アンダー
＜ダウ選手権 初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、現在、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第1ラウンドが行われている。
【連続写真】渋野日向子に変化 前傾が浅くなりタテ振りに
日本勢は12人が出場。3年連続のコンビ結成となった渋野日向子＆勝みなみ組が、先ほどホールアウトし、首位と1打差の暫定3位タイで初日の競技を終えた。10番からスタートし11番、13番でバーディを奪うと、その後もバーディとボギーを2つずつ記録しながら序盤の貯金を守った。岩井明愛と千怜の双子ペア、古江彩佳＆西村優菜のプラチナ世代コンビも2アンダーで初日の競技を終えている。ツアー通算15勝のコ・ジンヨン（韓国）と組んだ先週の「米国女子オープン」6位の畑岡奈紗は1オーバー。吉田優利＆馬場咲希は3オーバー、西郷真央＆ミランダ・ウォン（中国）は4オーバー、原英莉花＆櫻井心那組は7オーバーで、いずれもホールアウトしている。なお2日目は各自のボールでプレーしホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールが行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ダウ選手権 スコア速報
ダブルス戦ならではの醍醐味 “ChatGPTから誕生石まで”日本勢に見る個性あふれるチーム名
今年は“ひなみな” 渋野日向子＆勝みなみが3年連続タッグ テーマは「遠慮しない」
1位は8億円超！ 米女子賞金ランキング
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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