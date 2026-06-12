◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-1広島(11日、ベルーナドーム)

西武が広島にカード全勝。5連勝で貯金を16とした西口文也監督が試合を振り返りました。

西武は1点ビハインドの4回、ランナー2塁3塁で小島大河選手が2点タイムリーを放ち逆転すると、5回には長谷川信哉選手のタイムリーで追加点を挙げます。投手陣は先発の平良海馬投手が6回1失点と好投すると今季初登板のウィンゲンター投手、黒田将矢投手、甲斐野央投手の無失点リレーで勝利しました。

試合後、西口監督は広島打線を1安打に抑えた投手陣について「先発の平良が自分の仕事をしてくれて、そのあとのピッチャーもよく投げてくれました」とコメント。ウィンゲンター投手については「2アウトからのフォアボールを自分でも反省していました」と語りました。

打線については「取られたあとにすぐに取り返して、追い越したところが今日の勝ちにつながったと思います」と振り返りました。小島大河選手が3打数2安打2打点1四球、久しぶりにスタメンに入った平沢大河選手も4打数2安打と結果を出しましたが、「両大河が本当にいい働きをしてくれたと思います」と笑顔でたたえました。

この日欠場となったネビン選手については「ネビンは今日は少し張りがあったということで大事を取っただけで、明日は行けるんじゃないかと思います。またしっかり話をして決めたいと思います」と語りました。