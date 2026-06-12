【田鎖ブラザーズ 第9話】辛島夫妻が失踪 真、一回限りの賭けに出る
【モデルプレス＝2026/06/12】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第9話が、12日に放送される。
【写真】「田鎖ブラザーズ」ラスト1分、変死体で発見された衝撃人物
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
真（岡田将生）と稔（染谷将太）が、両親殺害事件の犯人は茂木（山中崇）だと確信した数日後、茂木は遺体となって発見された。2人は複雑な思いを抱えたまま、茂木の死の真相を聞き出すため辛島家へ。しかし辛島貞夫（長江英和）・ふみ（仙道敦子）夫妻は姿を消していた…。
自宅付近の防犯カメラを調べると、そこには辛島夫妻と話す小池（岸谷五朗）の姿が。真は茂木の遺品であるスマホを使い、一回限りの賭けに出る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「田鎖ブラザーズ」ラスト1分、変死体で発見された衝撃人物
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第9話あらすじ
真（岡田将生）と稔（染谷将太）が、両親殺害事件の犯人は茂木（山中崇）だと確信した数日後、茂木は遺体となって発見された。2人は複雑な思いを抱えたまま、茂木の死の真相を聞き出すため辛島家へ。しかし辛島貞夫（長江英和）・ふみ（仙道敦子）夫妻は姿を消していた…。
自宅付近の防犯カメラを調べると、そこには辛島夫妻と話す小池（岸谷五朗）の姿が。真は茂木の遺品であるスマホを使い、一回限りの賭けに出る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】