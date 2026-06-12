FIFAワールドカップ2026（アメリカ・カナダ・メキシコ共同開催）が6月12日（日本時間）に開幕した。最も多くの試合がおこなわれるのはアメリカだが、開幕を目前に、アメリカが敵国と見なしている国のサポーターはおろか、大会公認の審判すら入国できない……といった不穏なニュースが飛び交っている。あげく不動産王の大統領は式典には出る気満々らしいし、開幕前からなんとも複雑な状況にあるワールドカップである。【加藤ジャンプ／文筆家・イラストレーター】

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【写真を見る】W杯で準優勝3回の古豪「オランダ代表」…地元メディアがマークする「日本代表のキーマン」の勇姿

さて、今回で8度目の出場となった日本代表だが、グループリーグの相手は絶妙に手強い。

森保監督に秘策はあるか

参加48カ国を4カ国ずつ、12のグループにわかれておこなわれるグループリーグで、日本代表はグループFにふりわけられ、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。そのグループFで最も強力な敵と目されているのがオランダだ。

確かに、このグループ内ではオランダが頭一つ抜きん出た存在である。歴史をふりかえってみても、ワールドカップでは準優勝3回と輝かしい成績をおさめてきた。

なかでも1974年大会は印象深い。西ドイツで開催された同大会で、故ヨハン・クライフ率いるオランダ代表は“トータルフットボール”と呼ばれる革新的戦術を駆使し、破竹の勢いで決勝へと駒を進めた。

決勝戦こそ、開催国で当時最強といわれた西ドイツに切先三寸届かず惜敗したが、その華麗なサッカースタイルは多くのサッカーファンの語り草となっている。

また、近代サッカーの育成システムのお手本となったのも彼の国を代表するクラブチーム・アヤックスだし、オランダ・サッカーは常に世界を引っ張る存在の一つといっても過言ではないだろう。今回のワールドカップ予選でも、6勝2敗の負けなしで危なげなく突破している。

ブックメーカーはオランダ有利

さて、日本代表の森保監督がかかげる目標は“優勝”だが、英米のメディアをざっと見まわしたところ、日本を優勝候補と報道している様子はない。

また、日本メディアで散見される歴代最強だとか威勢のいい報道もほとんど見られない。一方、初戦の相手、オランダはというと、こちらは各国メディアも注目する優勝候補である。

ちなみに海外のブックメーカーが公開している優勝のオッズはオランダ20倍、日本は50倍ということになっている。このままメディアからあまり警戒されず、日本代表がずんずん勝ち進んでいけば、大穴でサッカー成金になれるかもしれない。

両雄がぶつかるのは6月15日午前5時（日本時間）、テキサス州ダラスである。往年の海外ドラマファンには、あの石油成金一家のドロドロドラマの舞台として記憶にあるだろう。また、あのジョン・F・ケネディが暗殺されたのも、ここダラスであった。

高温多湿の厳しい環境で、あいまみえる両者だが、果たしてオランダのメディアは、日本代表をどう見ているのだろうか。

練習試合が芳しくないオランダ

【オランダ代表はきしみがちな機械ながらガクポのPK2発のおかげでウズベキスタンに勝利】（De Volkskrant 6月8日）

という記事（筆者の拙いオランダ語の日本語訳はどうかご容赦願いたい）では、オランダ代表が“仮想日本代表”としてウズベキスタンを相手に戦った練習試合を紹介している。

実はオランダ代表は直近で2度の練習試合をおこなっているが、その結果が芳しくない。アルジェリアには0−1でまさかの敗北を喫し、その後、“仮想日本代表”として臨んだウズベキスタン戦も、スコアこそ2−1とオランダ代表の完勝のようだが、実際は、アディショナルタイムに得たPKで逃げ切った辛勝だった。

「日本とよく似た5−3−2システムを採用するウズベキスタン代表は（ワールドカップ）予選では、ゴールに果敢に挑む姿勢が印象深かったが、それでも攻撃はさほど脅威にはならなかった。ファビオ・カンナバーロ監督率いる同チームは、5−3−2システムで、日本代表とおなじように、それなりのプレーを見せた。だが、もちろん、日本代表はウズベキスタン代表よりも明らかに強いチームである」

と、もうすこし格下の日本代表に油断しているかと思ったら、至極冷静に分析している。

「遠藤は重要な選手」

それだけ日本代表の実力を評価しているということかもしれない。なかでも、攻守の要で長らくキャプテンもつとめてきた遠藤航（リバプールFC）の出場次第で趨勢が大きく変わることを懸念しているようだ。

「日本代表監督は、オランダ戦を控えて、あるキープレーヤーの帰還を心待ちにしている。森保一監督は、日本代表のワールドカップ初戦である、オランダ代表戦までに遠藤航のコンディションが間に合うことを切望している」（De Telegraaf：6月8日（註））

註：オランダ最大の新聞。「ワールドカップ2026：日本代表監督 オランダ代表戦を前にキープーヤーの帰還を熱望」より

同記事では遠藤が長い間、踵の怪我に悩まされていることや、その怪我から復帰した矢先のアイスランド戦で再発したこと、それ以来日本代表の練習に合流していないことを報じている。遠藤以外の代表選手についても触れているが、これがちょっと気になるところ。

【ブライトンの三笘薫を召集できない森保監督にとって遠藤は重要な選手だ】

「日本代表には昨シーズン、エールディビジでプレーした選手が多勢いる。板倉滉と冨安健洋はアヤックス、上田綺世と渡辺剛はフェイノールトで2位になった。またNEC所属の小川航基は必ずしもスタメンではなかった」（同）

2試合で平均点以下のプレー

オランダのトップリーグであるエールディビジで得点王になった上田についても書かれてはいるものの、日本サッカーファンとしてはもうすこし警戒ムードを出してもよさそうに思うが、大変あっさりとしている。

だからといって、楽勝ムードかというと、そうでもない。同じDe Telegraafがロナルド・クーマン・オランダ代表監督に取材して書いた『ロナルド・クーマン「一連の試合はちょっとした頭痛のタネだ」』（De Telegraaf：6月8日）では、アルジェリア戦の敗北とギリギリの勝利だったウズベキスタン代表との練習試合をふまえて、

「われわれは決めるべきビッグチャンスを3、4回は逸した。これはちょっとした頭痛のタネだ。スピードが足りなかったり連携が良くない場面も何度かあった。直近2試合で平均点以下のプレーがあったのはたしかだ」

と、自チームをかなり冷徹に評価している。無論、クーマン監督のこうした考えは日本代表戦にもむけられていて、同代表のベテラン、メンフィス・デパイの必要性にも言及している。

「デパイはウズベキスタン戦には出場しなかったが、その後行われた、非公開の親善試合には出場した。ダラスでの日本代表戦でデパイの先発出場という可能性について問われた監督は『正直なところ、彼は先発するには100％の状態とは言い切れない。あと少し親善試合と練習の時間がある。まだまだどんな可能性も否定しない』と語った」

日本を侮らないオランダ

盛りは過ぎ、ムラっけがあることもしばしば指摘されるデパイだが、それでもデパイはオランダ代表の歴代最多得点記録保持者である。クーマン監督は、もともとデパイ贔屓で知られるが、この状況で彼に言及するのは、それだけ危機感を募らせている、とも受け取れまいか。

兵とは詭道なり、とは孫子の「兵法」の言葉だ。つまり、欺くことが戦略の要と説いている。言い換えれば勝負に勝つには油断させることが大事というわけだが、格上と勝負するなら、それはなおさら。しかし、現状、オランダ代表は決して日本代表を侮ってはいない。6月15日。すべてはあきらかになる。

加藤ジャンプ（かとう・じゃんぷ）

文筆家、ライター、イラストレーター。1971年東京生まれ東南アジア育ち。一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。出版社で編集者として週刊誌や国際政治経済誌、スポーツ誌などに携わり独立。食やモノ、手仕事、スポーツなど幅広く執筆。著書に、テレビ化された『ロビンソン酒場漂流記』、多摩の酒場のルポ『ただいま酒場』、コの字酒場という言葉を考案した『コの字酒場はワンダーランド』など。テレビ東京系「二軒目どうする？」に出演中。原作を執筆した漫画『今夜はコの字で』は2シーズン・ドラマ化された。

デイリー新潮編集部