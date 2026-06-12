◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 メキシコ 2―0 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

開催国メキシコが南アフリカとの開幕戦を2―0で制し、白星スタートを切った。

約8万人の大観衆がスタンドを埋めた中、前半9分にFWキニョネス（アルカディシア）が大会1号弾。GKからパスを受けた相手DFのボールコントロールが乱れたところにMFリラ（クルスアスル）がプレスをかけ、こぼれたボールをキニョネスが拾って右足でGKの股下を抜く強烈な先制弾を決めた。今季サウジアラビア1部で33得点を挙げ、32点のトニー（イングランド）と28点のC・ロナウド（ポルトガル）を抑えて得点王に輝いたストライカーが勝利を呼び込んだ。

後半4分から相手が退場で10人となると、同21分からは次世代スターのMFモラ（ティフアナ）が17歳240日でW杯初出場。1分後にはFWのR・ヒメネス（フラム）が右クロスに頭を合わせて加点し、勝利を決定付けた。終盤には両軍ともにレッドカードを受け、1試合で一発退場3人という荒れた試合になった。

9大会連続18度目の出場となるメキシコは8度目の開幕戦登場で初勝利。これまで他会場との同時刻開催を含めて7大会で参加チームの先陣を切ってきたが、2分け5敗と苦戦してきた。最近では2010年南アフリカ大会でこの日と同じ南アフリカと1―1で引き分けていた。前日会見で開幕戦未勝利の事実を知らされたアギーレ監督は「勝つ理由が一つ増えた。そのデータを打ち破るだろう」と宣言。言葉通りの結果を出した。

メキシコは前回22年カタール大会で1次リーグ敗退を喫し、連続16強が7大会で途絶えた。伝統国再建を託され、2024年7月に3度目となる代表監督就任を果たしたアギーレ監督は組織的な守備と規律を植え付け、25年には北中米カリブ海ネーションリーグと同選手権で連続優勝。年明け以降も難敵のベルギー、ポルトガルとも引き分け、6勝2分けの無敗でW杯開幕を迎え、歴史的な開幕戦勝利につなげた。

現役時代に2度目の地元開催となった1986年大会で8強入りに貢献していたアギーレ監督は「サッカー界で50年過ごした中で自国開催のW杯ほど大きな感動はなかった。忘れられないものだ」と回想。40年後に指揮官として迎えた今大会の開幕戦に向け「選手には我々にとって素晴らしい日になること、何10年も記憶に残る祝祭になることを伝えたい」と語っていた。過去2度の地元開催で残してきた8強の最高成績を視野に2戦目以降の戦いに弾みをつけた。