◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同６０位の南アフリカが対戦した。

メキシコが１点リードの１―０の後半４分には、今大会初の退場者が出た。メキシコのＭＦグティエレスが相手のＤＦラインの裏を抜けて好機を作ると、エリア手前で南アフリカのＭＦシトレがファウル。ＰＫにはならなかったが、シトレには決定的な得点機会の阻止（ＤＯＧＳＯ＝ドグソ）があったとして、レッドカードが提示された。南アフリカは劣勢の中、残り時間を１０人戦うことを余儀なくされた。

さらに後半３９分には２人目の退場者を出してしまう。ＶＡＲ判定の末、ＭＦズワネが相手陣内で相手選手の顔をたたいたことが確認され、再びレッドカードが提示。２点ビハインドの中、さらに厳しい状況へ追い込まれた。

しかし、２―０の後半アディショナルタイム２分、メキシコＤＦモンテスがペナルティーエリア外で相手を倒して一発退場。開幕戦はまさかのレッドカード３枚が飛び交う“荒れ模様”となった。