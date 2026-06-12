◆サッカー北中米Ｗ杯 １次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。

前半９分、今季サウジアラビアリーグ得点王のメキシコＦＷキニョネス（アルカディシア）が大会第１号となる先制点をマークした。前線で相手ＧＫの縦パスをメキシコＭＦリラが奪い、キニョネスが右足でＧＫの股を抜くシュートを突き刺した。

後半４分に南アフリカＭＦシトレが一発退場。数的優位となったメキシコは、雨が降った後半２２分にＦＷラウル・ヒメネス（フルハム）が右クロスをヘディングで決め、２―０とリードを広げた。南アフリカは後半３９分にも退場者を出すと、終了間際にはメキシコにも退場者が出てしまい、計３枚のレッドカードが飛び交う“荒れ模様”となった。

母国を率いるアギーレ監督は２０１４〜１５年に日本代表監督を務め、Ｗ杯は２００２、１０年に続いて３度目の指揮。超満員となったホームスタジアムでの開幕戦白星に歓喜した。

両チームは２０１０年南アフリカ大会の開幕戦でも対戦し、１―１の引き分け。開幕で同一カードの再戦は初めてとなったが、開催国のメキシコが制した。

４０年前。アギーレ氏は同会場で行われた１９８６年メキシコ大会１次リーグ初戦・ベルギー戦（２〇１）に出場した。当時、ベルギー代表選手として出場していた南アフリカのブルース監督と母国で４０年ぶりに再戦。因縁のカードは、「あの時のようにいいスタートを切りたい」と語っていたアギーレ監督が率いるメキシコに軍配が上がった。