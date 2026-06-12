「原因は自分にある。」の小泉光咲と俳優の四坂亮翔が8月10日スタートの読売テレビ制作の深夜ドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（関西ローカル、TVerで配信）にダブル主演する。単独での連ドラ初主演の小泉はボーイズラブ（BL）好きのぼっち男子・鈴木創、連ドラ初主演の四坂は学校一の陽キャイケメン・芹沢遥斗にそれぞれなり切る。

「みなと商事コインランドリー」などで知られる椿ゆず氏による同名小説が原作のBLコメディー。鈴木は芹沢をモデルにこっそりと書いていたBL小説を本人に読まれてしまう。以降、なにかと芹沢に絡まれ遊びに誘われるようになる。「なんで俺！？」と戸惑う間もなく、どんどん距離を詰められていく。

小泉は「友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品」とアピール。演じる鈴木について「鈍感で初々しく、とにかくかわいいキャラクター」と捉えて「気持ちの変化なども含めてうまく表現できるように頑張りたい」と意気込んだ。

四坂は演じる芹沢を「とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャ」と表現。「僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています」と心躍らせている。