「私は拒否をいたします」

週刊文春が展開を続ける「高市陣営による中傷動画問題」。衆院予算委員会での高市早苗首相の答弁や動画作成者の取材への対応が注目を集めた。高市官邸はどんな風に現状をとらえているのだろうか。

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問題となっているのは、高市氏の公設第1秘書・木下剛志氏が起業家の松井健氏に昨年10月の自民党総裁選と今年2月の衆院選でライバル候補や野党を中傷する動画作成を依頼するなどした疑惑だ。

文春は電子版で木下氏と松井氏の音声でのやり取りを公開し、それを踏まえて国会で野党から音声が木下氏本人のものか否か確認したかを問われた高市氏は「（週刊文春の）有料会員になること自体、私は拒否をいたします」などと答弁した。

高市首相

翌日、その音声を聞いたという高市氏は「私と会話している時よりもかなり高い声でハキハキとしゃべっていたので違和感がありました」と答弁した。

確信が持てない

その後、動画作成者の松井氏は共同通信の取材に答えた。内容はざっと以下の通りだ。

・総裁選において松井氏は、高市氏の秘書（木下氏）から相談を受け、対立候補だった小泉進次郎氏らを批判する動画を作成・拡散した。

・衆院選で松井氏は与野党約50人の陣営から同様の動画作成を依頼され、うち20人に協力した。

・いずれも無償で請け負い、広告収入は得ていない。

・松井氏は、高市氏の名前が入った「SANAE TOKEN（サナエ トークン）」の開発責任者を務めた。

それからも国会での高市氏への追及は続いた。

10日の衆院法務委員会で、木下氏と松井氏がオンライン会議でやり取りしたことは認めたうえで、木下氏の話として《録音データは編集されていることもあり、内容も含めて確信が持てない》などといった内容のことを聞いている旨を明かした。

一連の追及について高市氏はどう考えているのだろうか。

高市氏はどう考えているのだろうか

「イライラが募っているようです。そもそも疑惑だととらえられていること自体が不愉快で疑惑解消については強気でした。が、“（週刊文春の）有料会員になること自体、私は拒否をいたします”という答弁がいかにもマズかったですね。本人がわかりやすく説明するスタンスを貫いた結果の発言のようですが、答弁を避けていると受け止められかねないもので逆効果でした。本人もそこは気にしていると聞きました」（同）

野党は追及をやめる様子はないようだが……。

「松井氏の証言ではこれまで協力した対象に野党も含まれることがわかりました。それは官邸にとって悪くないし、実際ホッとしたところもありました。本気で野党が追及するとなれば返り血を浴びかねないため、全党がガチンコのスタンスで臨むことはなさそうですから。松井氏を国会へ参考人招致することを目指しているようですが、それがうまく行くとは見ていません。松井氏が積極的に出てくるなら話は別ですがね。高市氏自身もその点を理解し、イライラしつつもそこまで焦燥感に駆られているということはないようです」（同）

事態好転のきっかけが見当たらない

とはいえ現在、官邸が楽観的な姿勢でいるかと言うとそういうわけでもない。

「特にこの件に関しては事態好転のきっかけが見当たらないとのこと。官邸側からアクションを起こせる案件ではないので“受け”の状態なのが苦しいようですね。松井氏は動画作成についてノーギャラだったと取材に答えましたが、その点はなかなか理解しづらい。高市事務所へ何らかの思惑がないわけではなさそうに見えますし、具体性には乏しいながらも実際にそのような指摘もあります」（同）

官邸の願いは、宗教法人による献金などの問題と同様に、中傷動画問題が自然と忘れ去られることとの見方もある。願いは通じるだろうか。

デイリー新潮編集部