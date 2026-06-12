永田町の“決断できない男”こと、国民民主党の玉木雄一郎代表が「三度目の正直」に直面している。

＊＊＊

【写真を見る】「兄よりイケメン」 玉木雄一郎氏の弟・秀樹氏

前のめり感

「このところ、与党が国民民主党に激しく連立政権入りを求めているんです」

と言うのは政治部デスク。

「5月18日には鈴木俊一自民党幹事長が会見で“連立に加わってもらうことが大切だ”と語りました。これに連立を組む日本維新の会の中司宏幹事長が“政権基盤を安定させていくことは望ましい”と同調。鈴木氏の発言の4日前には松山政司党参院議員会長が“（国民民主との）連立を真剣に考えなければいけない”と話すなど、前のめり感が顕著です」

与党は衆議院で定数の3分の2を超える352議席を誇るが、参議院では過半数割れの状況が続く。

玉木雄一郎代表

「ただ、玉木氏は2026年度予算について、当初は賛成の意向を示しながら採決で反対に回った。以来、高市早苗首相は彼に不信感を抱いています。ところが最近は今後の法案審議や憲法改正を念頭に“国民民主との連立は不可避”との考えに傾いているそうです」

“首相になれなかった男”

これまで玉木氏には、連立入りの決断を迫られる場面が少なくとも2度あった。1度目は矢田稚子元国民民主副代表が首相補佐官に就任した岸田文雄政権時代の23年秋。2度目は高市政権発足後の昨年冬である。

「一時はかなり現実味を帯びたのですが……。二度あることは三度ある。また玉木氏の腰が引けても不思議はありません」

玉木氏には首相の座に就く機会を見逃した過去も。昨夏の参院選で与党が大敗し、衆院と共に過半数割れに陥った折のことだ。

「野党の間で玉木氏を首班指名選挙の統一候補とする構想が急浮上しました。が、この時も彼は尻込みし“首相になれなかった男”と揶揄されてしまった」

連立入りへの布石

ただし、最近は風向きに変化が見て取れる。

「国民民主は政府のインテリジェンス（情報収集・分析）を強化する国家情報会議の設置法や、OTC類似薬の自己負担上乗せを盛り込んだ改正健康保険法に賛成しています。これは連立入りへの布石とも読めます」

最大のネックは支援団体である連合の反対だが、

「直近の組合員アンケートでは自民党の支持層が増えており、先の衆院選でも自民党が最多の投票先だったことが分かっています。連立入りへの拒否反応は確実に薄れつつあります」

自民党関係者が解説する。

「同党の取り込みに最も躍起なのは麻生太郎副総裁です。鈴木幹事長の発言は義兄の麻生氏の意向を受けたものですし、最近は国民民主の榛葉賀津也幹事長と突っ込んだ話をしているとも」

その榛葉氏は「趣味は玉木雄一郎」と公言し、番頭役として党を切り盛りする。

「榛葉氏も連立入りに前向きで、党内の中堅や若手も彼に期待しているとか。高市首相も、彼には一目置いているといいます」

記者団に「信頼の醸成次第」と語る玉木氏に、党内外から注目が集まっている。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載