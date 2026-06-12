◇交流戦 日本ハム3−０DeNA（2026年6月11日 エスコンF）

日本ハム打線は、一人一人がチームのために必死でつなぎ、今季初先発で自己最速158キロをマークするなど、6回無失点と快投した台湾出身の3年目右腕・孫易磊（スン・イーレイ）投手（21）にプロ初勝利をプレゼントした。

0―0で迎えた6回だ。1死から1番・水谷が復帰後3戦連続となる中前打で口火を切ると、2番・水野のバント安打でチャンスを広げ、3番・レイエスが右前打でつないだ。満塁となって、前日から4番に座る野村が左腕・東のチェンジアップを高々と右方向に打ち上げた。「イーレイもしっかり投げてくれていたので、死んでもゴロだけは打たないようにと思って、空に向かって打ちました」と狙い通りの右犠飛で1点を先制した。

1点だけでは終わらない。2死一、三塁から、5番・カストロが5球目の外角低めツーシームを右前にはじき返し、2点目を挙げた。「打つべき球を一発で仕留めることはできなかったけど、最後に仕留め切ることができました。一打席、一打席チームの勝利に貢献したいと思っています」と、チームのために大振りせず献身的な姿勢で右方向に運んだ。

7、8、9回は島本、田中、柳川とつないでチームの連勝も22年7月以来の「7」まで伸ばした。21歳右腕と一緒にお立ち台に上がった野村は「チームには勝ったら円陣の声出しを継続するルールがある。清宮（幸）さんのネタがなくなってきているけど、話せなくなるぐらいまで勝てるように皆さん、応援お願いします」とファンにも呼びかけた。交流戦も残り4試合、まだ交流戦1位の可能性も残っている。