「初ガツオ、好きな食べ方は？」＜回答数24,325票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第558回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初ガツオ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初ガツオ、好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カツオのたたき
【材料】（2人分）
カツオ(タタキ) 2人分
大根 3cm
キュウリ 1/2本
薬味ネギ 3本
ショウガ 1片
ニンニク 1片
<合わせダレ>
レモン汁 1/2個分
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2.5
【下準備】
1、大根は皮をむき、せん切りにして冷水に放つ。
2、キュウリはせん切りにして冷水に放つ。
3、薬味ネギは小口切りにして水に放つ。
4、ショウガは皮をむき、すりおろす。
5、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、すりおろす。
6、＜合わせダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、カツオのたたきは厚めに切り、大根、キュウリと共に器に盛りつける。薬味ネギを散らし、ショウガ、ニンニクを添える。＜合わせダレ＞をまわしかけ、薬味をつけながらいただく。
【このレシピのポイント・コツ】
タレは市販のポン酢しょうゆにレモン汁を少々加えるだけでも、手作り風のタレを楽しめます。
【カツオが生サクの場合】
1. 皮目を下にして置き、皮から1cm上に金串を扇状に5本打つ。皮側からガスコンロの火を直接あて、左右に動かしながら焼く。
2. 皮に焦げ色がついたら裏返して、身の方は白っぽくなるまで焼き、すぐに氷水につける。粗熱が取れたら布巾などで水気を拭き取り、金串を回しながら抜く。
3. ラップの上にカツオをのせ、＜合わせダレ＞大さじ2をかけてラップで包み、冷蔵庫でなじませる。後は、お好みの大きさに切って野菜と盛り合わせる。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「初ガツオ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「初ガツオ、好きな食べ方は？」
・「初ガツオ、好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 たたき 59%
・2位 刺身 26%
・3位 唐揚げ 8%
・4位 漬け 5%
※小数点以下四捨五入
24,325票
・2位 刺身 26%
・3位 唐揚げ 8%
・4位 漬け 5%
※小数点以下四捨五入
24,325票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カツオのたたき
【材料】（2人分）
カツオ(タタキ) 2人分
大根 3cm
キュウリ 1/2本
薬味ネギ 3本
ショウガ 1片
ニンニク 1片
<合わせダレ>
レモン汁 1/2個分
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2.5
【下準備】
1、大根は皮をむき、せん切りにして冷水に放つ。
2、キュウリはせん切りにして冷水に放つ。
3、薬味ネギは小口切りにして水に放つ。
4、ショウガは皮をむき、すりおろす。
5、ニンニクは縦半分に切って芽を取り、すりおろす。
6、＜合わせダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、カツオのたたきは厚めに切り、大根、キュウリと共に器に盛りつける。薬味ネギを散らし、ショウガ、ニンニクを添える。＜合わせダレ＞をまわしかけ、薬味をつけながらいただく。
【このレシピのポイント・コツ】
タレは市販のポン酢しょうゆにレモン汁を少々加えるだけでも、手作り風のタレを楽しめます。
【カツオが生サクの場合】
1. 皮目を下にして置き、皮から1cm上に金串を扇状に5本打つ。皮側からガスコンロの火を直接あて、左右に動かしながら焼く。
2. 皮に焦げ色がついたら裏返して、身の方は白っぽくなるまで焼き、すぐに氷水につける。粗熱が取れたら布巾などで水気を拭き取り、金串を回しながら抜く。
3. ラップの上にカツオをのせ、＜合わせダレ＞大さじ2をかけてラップで包み、冷蔵庫でなじませる。後は、お好みの大きさに切って野菜と盛り合わせる。
(E・レシピ編集部)