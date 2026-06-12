・「初ガツオ、好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 たたき 59%

・2位 刺身 26%

・3位 唐揚げ 8%

・4位 漬け 5%



※小数点以下四捨五入



24,325票

今日の質問は「初ガツオ、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「初ガツオ、好きな食べ方は？」