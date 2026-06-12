開幕戦から３人退場で大荒れに…数的優位の開催国メキシコが２−０快勝スタート！ キニョネス＆R・ヒメネス弾で南アフリカを下す【北中米W杯】
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、開幕戦で開催国メキシコと南アフリカがメキシコシティー・スタジアムで対戦した。
グループステージ初戦で大観衆の後押しを受けるメキシコは、立ち上がりから積極的なハイプレスで主導権を掌握。その姿勢が早々に結果へと結び付く。
９分、エリク・リラが高い位置から激しくプレッシャーをかけて相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込み、右足を一閃する。鋭いグラウンダーのシュートはGKの股を抜き、ゴール中央へ突き刺さった。
大会第１号ゴールで先制したメキシコは、その後もボールを保持して試合をコントロール。しかし、南アフリカの粘り強い守備を前に追加点は奪えず、１−０で前半を終えた。
後半も流れは変わらない。49分、メキシコが最終ラインから丁寧にボールをつなぎ、浮き球のスルーパスに反応したブライアン・グティエレスが抜け出しかける。すると南アフリカのヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒し、決定的得点機会阻止で一発退場となった。
数的優位を手にしたメキシコはさらに攻勢を強める。67分、右サイドを突破したロベルト・アルバラードが正確なクロスを供給。ファーサイドへ走り込んだエースのラウール・ヒメネスが頭で合わせ、貴重な追加点を奪った。
南アフリカも１人少ない状況のなかで最後まで粘りを見せたが、反撃は実らず。さらに83分にも南アフリカのテンバ・ズワネが退場。また90＋２分には、メキシコのセザール・モンテスにもレッドカード。初戦から荒れたゲームに。
試合を優位に進めたメキシコが危なげない試合運びで２−０の完封勝利を収め、地元ファンの前で最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「鮮やかな」W杯第１号弾！ メキシコのキニョネスが突き刺した強烈ショット！
グループステージ初戦で大観衆の後押しを受けるメキシコは、立ち上がりから積極的なハイプレスで主導権を掌握。その姿勢が早々に結果へと結び付く。
９分、エリク・リラが高い位置から激しくプレッシャーをかけて相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込み、右足を一閃する。鋭いグラウンダーのシュートはGKの股を抜き、ゴール中央へ突き刺さった。
後半も流れは変わらない。49分、メキシコが最終ラインから丁寧にボールをつなぎ、浮き球のスルーパスに反応したブライアン・グティエレスが抜け出しかける。すると南アフリカのヤヤ・シトレがペナルティエリア手前で後方から倒し、決定的得点機会阻止で一発退場となった。
数的優位を手にしたメキシコはさらに攻勢を強める。67分、右サイドを突破したロベルト・アルバラードが正確なクロスを供給。ファーサイドへ走り込んだエースのラウール・ヒメネスが頭で合わせ、貴重な追加点を奪った。
南アフリカも１人少ない状況のなかで最後まで粘りを見せたが、反撃は実らず。さらに83分にも南アフリカのテンバ・ズワネが退場。また90＋２分には、メキシコのセザール・モンテスにもレッドカード。初戦から荒れたゲームに。
試合を優位に進めたメキシコが危なげない試合運びで２−０の完封勝利を収め、地元ファンの前で最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「鮮やかな」W杯第１号弾！ メキシコのキニョネスが突き刺した強烈ショット！