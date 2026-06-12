プロ野球 セ・パ交流戦は11日、6試合が行われました。

セ・リーグ首位の巨人は楽天に敗れ、6月9試合目で初黒星。連勝が6で止まりました。阪神、ヤクルト、DeNA、広島と4チームが敵地で3連敗。特にヤクルトは泥沼の7連敗となっています。中日はロッテにサヨナラ負けでカード負け越し。セ・リーグはこの3日間、巨人の2勝、中日の1勝とわずか3勝にとどまりました。

この日はセ・リーグが6戦全敗。上位が僅差のセ・リーグですが、順位は変わりません。なお、今季交流戦はパ・リーグ53勝、セ・リーグ30勝(引き分け4)となり、パ・リーグの4年連続となる勝ち越しが決まりました。

＜6月11日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 3−2 阪神

勝利【ソフトバンク】木村光(3勝)

敗戦【阪神】畠世周(1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗11S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也5号【阪神】大山悠輔7号

◆西武 4−1 広島

勝利【西武】平良海馬(5勝1敗)

敗戦【広島】ターノック(3敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗2S)

◆日本ハム 3−0 DeNA

勝利【日本ハム】孫易磊(1勝)

敗戦【DeNA】東克樹(5勝4敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝17S)

◆楽天 8−2 巨人

勝利【楽天】瀧中瞭太(3勝2敗)

敗戦【巨人】田中将大(3勝3敗)

本塁打【楽天】マッカスカー3号

◆ロッテ 3×−2 中日

勝利【ロッテ】澤田圭佑(2勝1敗)

敗戦【中日】 伊藤茉央(1敗)

本塁打【中日】細川成也8号、サノー4号

◆オリックス 4−2 ヤクルト勝利【オリックス】エスピノーザ(6勝2敗)敗戦【ヤクルト】下川隼佑(1敗)セーブ【オリックス】マチャド(17S)本塁打【ヤクルト】塩見泰隆1号