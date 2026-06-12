「毎日でも食いたい」大量の弁当を買う工事現場の男→顔も知らない惣菜担当との恋の行方に「展開が気になりすぎる！」【作者に聞く】

「毎日でも食いたい」大量の弁当を買う工事現場の男→顔も知らない惣菜担当との恋の行方に「展開が気になりすぎる！」【作者に聞く】