楽天８−２巨人（交流戦＝１１日）――楽天が先発全員の１５安打で８点を挙げ、連敗を５で止めた。

８回２失点の滝中が３勝目。巨人は田中将が２回５失点と崩れ、引き分けを挟んで連勝は６で止まった。

プレーボールから５０分もたたずに、スコアボードから巨人・田中将の名前が消えた。かつての本拠地での凱旋（がいせん）登板は、今季最短２回５失点の大乱調。チームの連勝は止まり、「迷惑をかけたし、後続の投手にも負担をかける形になってしまった」と肩を落とした。

橋上監督代行が「球速も出ていなかったし、全体的に高かった。彼本来の投球には、ほど遠かった」と評した立ち上がりにつまずいた。先頭の平良に初球を右前にはじき返され、一死三塁から辰己の投前のゴロを捕球できず（記録は安打）先取点を奪われると、四球を挟んで渡辺佳に適時二塁打、村林にも適時内野安打を許し、４点を失った。

二回も二死から失点して悪い流れに歯止めをかけられず、指揮官は「なかなか調整が利かないというか、本来のものに戻りそうもない」と早期の交代を決断せざるを得なかった。

計１１年間プレーした仙台では、２０１３年の日本一をはじめ数々の栄光を手にした。球場脇では昨季達成した日米通算２００勝の記念展示が行われ、楽天時代のユニホームを着たファンの姿も。キャリアの土台を築いた地に特別な感情を抱きつつ、「そういう時こそ自分自身をコントロールして、できることをやっていく」と臨んだ古巣との初対決だったが、秘めた闘志は結果に結びつかなかった。

「本当に悔しさしかない」と田中将。自身は１か月以上、白星から遠ざかっており、最近は理想とする感覚とのズレを口にすることもある。チームを勝利に導く投球を取り戻せるか。真価が問われている。（井上敬雄）