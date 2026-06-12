「この業界は感覚がマヒしちゃってますね」「住民は素人だから」…マンション修繕工事談合、相場より４０％前後つり上げも

公取委が排除措置命令を出す方針を固めたマンションの大規模修繕工事を巡っては、以前から談合や癒着の疑惑が指摘されてきた。

国土交通省は２０１７年に設計監理会社と修繕工事会社が結託し、不当に利益を得ようとするケースがあるとして、マンション管理組合などの発注者側に通知を出して注意を促したが、修繕業界の一部では談合体質が根強く残っていたのが実態だ。

「この業界はもう感覚がマヒしちゃってますね」。公正取引委員会から排除措置命令を受ける見通しの修繕工事会社で改修工事の営業などを担当していた男性はそう振り返る。

仕事をもらうためにマンションの管理会社や設計監理会社の幹部らを接待するのは日常茶飯事で、東京・銀座のクラブでは他社の営業担当に遭遇することも珍しくなかったという。「マンションの修繕工事や設備工事は出来レースばかり。社内でも『この案件（談合）やったの？』だけで会話が通じた」と明かす。

男性が勤務していた会社では、工事費を相場より４０％前後つり上げていたといい、マージンとして設計監理会社側に工事費の数％から１０％超を払っていた。男性は「住民は素人だから、設計監理会社と工事会社が結託したらまさにやりたい放題。会社に嫌気が差して辞めた」と吐露した。