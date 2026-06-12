鈴木伸之”吉岡”、意識不明の重体に… 12日放送『刑事、ふりだしに戻る』第8話【あらすじ】
テレビ東京で12日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第8話が放送される。
【場面写真】かんぱ〜い！居酒屋でジョッキを合わせる石井杏奈＆信子＆濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第8話では、金井舞華が殺される日、前世で犯人として逮捕された槇村（池内博之）を誠（濱田岳）は監視するが、その裏でなぜか事件が起きてしまう。さらに、現場に居合わせた吉岡（鈴木伸之）が犯人に刺され、意識不明の重体に。
前世よりも状況が悪化し愕然とする誠。そして「槇村は前世でも冤罪だった…？」と頭によぎる。一方、黒崎（生瀬勝久）らは、今回と吉岡の妹の事件が酷似していることに気づき、同一犯の可能性を疑い始めていた。
【場面写真】かんぱ〜い！居酒屋でジョッキを合わせる石井杏奈＆信子＆濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
前世よりも状況が悪化し愕然とする誠。そして「槇村は前世でも冤罪だった…？」と頭によぎる。一方、黒崎（生瀬勝久）らは、今回と吉岡の妹の事件が酷似していることに気づき、同一犯の可能性を疑い始めていた。