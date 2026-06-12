《ずっと体調が落ちているので、家に引きこもる日々。》

6月7日までに自身のInstagramでこう明かしたのは、元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚（29）。その近況に、ネット上では心配の声が広がっている。

この日、渡邊は冒頭のコメントに続けて《起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑》と現在の生活ぶりに言及。さらに《辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない。》と気持ちの揺れを吐露し、《楽しいや嬉しいが一瞬の痛み止めにしかならなくて残念だな。》と、胸の内を綴っていた。

実際、渡邊のInstagramには3日以降、タイで撮影した写真が続けて投稿されている。

3日の投稿では《まだ涼しかった数ヶ月前のタイ》と記し、赤のセットアップ姿で街角に立つショットを披露。ショート丈のトップスからウエストがのぞき、左手首にはヘナタトゥーが描かれていた。5日には《普段は朝ごはんを食べないけれど、旅先ではお腹が空く！》と食事を前に微笑む写真のほか、9日にはミニ丈のワンピースで散策する姿や、プールサイドでくつろぐ場面をリール動画で公開している。

最近は“強気”なキャラクターがSNSで話題を呼んだことも渡邊。

「別の一面が垣間見えたのが、渡邊さんがMCを務めるYouTube番組『REAL VALUE』の3月11日の配信回でした。実業家の堀江貴文氏（53）が会長を務める九州のラジオ局『CROSS FM』の大出整社長が“事業価値100億円”というメディア改革プランをプレゼンした際、番組の審査員である“マフィア”からは『堀江さんの金魚のフン』といった辛辣な意見が。

その流れで意見を求められた渡邊さんは“クリエーターとしての才能を大出さんからも感じない”“お遊びやってるだけじゃんっていう感覚に見えちゃう”などと、局アナ時代には見せなかった踏み込んだコメントをしていました」（芸能ライター）

キャラ変にも取り組むなど順調に仕事をしているようにも見えたが、実は5月20日にも《久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロ》と不調を告白。続けて《1人でいると、涙が止まならくてご飯も食べられないし、異性や他人の存在が無理になって、また発作が起こったらと思うと更に怖くなってまともな生活が遅れなくて》と深刻な状態を明かしていた。

こうした渡邊の近況を取り上げたネットニュースのコメント欄には、

《なるべくリラックスするよう様に心掛けて欲しい》

《どうか無理に明るく振る舞われることなく、今は静かに養生なさることを第一に》

《自分の心と体が穏やかに保てる術を見つけられると良いですね》

《生きるためには働かなくては、いけないし。つらいですよね》

《元の状態に完全復帰できたらいいですね》

など心配の声が寄せられている。

まずは無理をせず、ゆっくり心身を休めてほしい。