生後1ヶ月の子猫「つむぎ」ちゃんが、お部屋の中を一生懸命探索。その小さな体で探していた相手とは…？愛らしい子猫の微笑ましい姿を収めたリール動画は、記事執筆時点で52万回以上再生されており、「可愛すぎる」「一生懸命探してるの尊い」といった声が寄せられています。

【動画：お部屋を歩き回る『生後1か月の小さな子猫』を見守った結果…尊すぎる光景】

何かを探している子猫のつむぎちゃん

Instagramアカウント「れおともかとつむぎ」に投稿されたのは、生後1ヶ月を迎えたばかりの子猫「つむぎ」ちゃんの様子です。

この日、つむぎちゃんは何やら気になることがあったのか落ち着かない様子だったそう。部屋の中をあちこち歩き回り、ときには立ち止まりながら周囲をキョロキョロと見回していたといいます。

まだ体も小さなつむぎちゃんですが、その姿はとても真剣そのもの。まるで大切な何かを探しているかのように、一生懸命お部屋を探索していたのだそうです。

小さな体で部屋中を探索

つむぎちゃんは部屋の隅や家具の周辺といった、気になる場所を次々とチェックしていったといいます。ときにはコンセントを興味深げに見つめる様子もあり、「そんなところにはいないのでは…？」とほっこり癒される一幕も見られたそうです。

また、首をかしげながら辺りを見渡したり、足早に移動したりする姿は、「どうしても見つけたい」という気持ちが伝わってくるようです。

生後1ヶ月の子猫らしいあどけなさと好奇心があふれる行動に、見ている側も思わず笑顔になってしまいます。小さな冒険を繰り広げるつむぎちゃんは、多くの人の心を和ませました。

探していたのは大好きなパパさん

そんなつむぎちゃんが大捜索していたという相手は、なんとパパさんだったそうです。

パパさんはカメラを構えて一生懸命撮影をしていたため、つむぎちゃんからは姿が見えなかったのだとか。そのため、「どこに行ったのかな？」と探し回っていたようです。

姿は見えなくても気になってしまうほど、パパさんの存在が大きいのでしょう。小さな体で一生懸命探し続ける姿からは、家族への愛情や信頼が感じられます。つむぎちゃんの微笑ましい行動は、多くの人をほっこりした気持ちにさせたのでした。

投稿には、「パパさん登場してあげて」「パパはコンセントの穴にはいないかな～（可愛すぎる）」「ちょいと後ろ足がに股？お尻ぷりぷりもぜんぶぜーんぶ可愛い♡」「追いかけたくなる（笑）」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「れおともかとつむぎ」では、生まれたばかりのつむぎちゃんの愛らしい姿のほか、同居猫の「レオ」くん・「モカ」ちゃんの微笑ましい日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「れおともかとつむぎ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。