「髪型しっくりこない」って人へ！【40・50代】がこなれる♡「おすすめボブ」

「最近、髪型がなんとなくしっくりこない」という悩みは、ちょっとした工夫で解消できるかもしれません。いつものボブスタイルにカットやカラーで微調整を加えて、グッと垢抜けた印象にアップデートしてみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の理想を叶えてくれそうなボブスタイルをご紹介します。

動きで魅せる、切りっぱなしボブ

重めのカットラインに動きをプラスした、ほんのり外ハネの切りっぱなしボブです。表面を少し巻くことで、仕込んだハイライトが毛束に合わせてチラッと動くように工夫されています。あえて重みを残したカットベースでも、ハイライトの筋感と外ハネが、軽やかな抜け感を生み出してくれるでしょう。

筋感が美しい、艶やかな丸みボブ

まとまりの良いシルエットが美しい、艶やかな丸みボブです。ベースカラーのダークグレージュに細めのハイライトをのせて、繊細な筋感を演出。まるでクシを通したかのようなハイライトの配置で、大人らしい品の良い佇まいに。髪の艶を大切にしながら、立体感を楽しみたい人にオススメのスタイルです。

ヘルシーで大人可愛いレイヤーボブ

透明感あふれるピンクラベンダーをまとった、外ハネのレイヤーボブ。ベースは肩上で外ハネになるようカットし、トップは毛束が揺れるようにレイヤーを入れています。暖色系の色味は顔色を明るく見せ、ヘルシーで大人可愛い雰囲気を演出。夏に向けて爽やかな髪型に挑戦したいときにもぴったりのスタイルと言えそうです。

こなれ感たっぷりのハイトーンボブ

明るめのミルクティーカラーが印象的な、ハイトーンのプチウルフボブです。トップは丸みを作って内側へ入れ、ベースはくびれさせてから肩ラインで外ハネに整えています。ミルクティーの色味をほんのりくすませることで、ハイトーンでも派手になりすぎずこなれた雰囲気に。カラーでイメチェンしたい人にもオススメのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nico_saki.0420様、@sakosakosakosako様、@m.m.11（前と後ろに半角アンダーバー2つ）様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。