北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。メキシコが1点リードの後半4分、南アフリカが今大会初のレッドカードで退場者を出した。更に南アフリカ、メキシコともに1人ずつ、後半だけで計3枚のレッドカードが出る異例の展開になった。試合は2-0で開催国のメキシコが勝利している。

メキシコは前半9分にFWフリアン・キニョーネスの大会1号ゴールで先制。リードを保って後半に突入した。同4分、MFブライアン・グティエレスが抜け出し、キーパーと1対1になろうかというところで南アフリカのMFスフェフェロ・シトレがファウル。決定機を阻止で、レッドカードが提示された。

ペナルティエリアの僅かに外だったためPKとはならなかったが、一発退場で南アフリカは数的不利に。メキシコは同22分にラウル・ヒメネスが得点し、リードを2-0に広げた。

追いかける南アフリカだったが、同37分にはMFテンバ・ズワネがレッドカードで退場処分となった。オンフィールドレビューで主審が確認。競り合った相手の顔面に手を入れていたと判断された。

後半アディショナルタイムに、今度はメキシコDFのセサル・モンテスが相手を倒し、これもレッドカードが提示された。3枚はいずれも一発レッドで、場内は騒然。ブラジル出身のウィルトン・サンパイオ主審が裁いた開幕戦は波乱の展開になった。



（THE ANSWER編集部）