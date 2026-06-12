◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

塩川達也監督代行（４３）は気迫あふれるプレーをしたナインとハイタッチを交わした。自然と笑みがこぼれた。三木監督の休養が１０日に発表され、ヘッドから代行になり２戦目で初勝利。「選手が気持ちを前面に出したプレーをしてくれた結果です」。先発全員安打で８得点。連敗を「５」で止めた。

足を絡めた攻撃で先発の田中将に襲いかかった。初回先頭で平良が右前安打で出塁すると、二盗に成功。黒川の二ゴロで１死三塁とし、辰己の投手強襲の適時内野安打で先制した。辰己も二盗を決め、好機を拡大し、３試合ぶりにスタメン起用した渡辺佳が右越えの適時二塁打。初回から２盗塁で揺さぶった。「初戦のジャイアンツさんの野球を見て、足が脅威であると再、再、再確認していた」。走塁コーチを務めてきた経験がある塩川代行らしい攻撃で２回までに５点を奪った。

かつて田中将とは選手として共にプレー。コーチとしても携わった。「２００勝してる投手という見方をしてましたね」。積極的に仕掛けた。「知られてることも知ってることも逆に難しい中で、じっとしててもっていうのはあった」。攻めのタクトでかつての戦友を攻略した。

細部にこだわる塩川野球の原点は名将・野村克也氏にある。選手時代に野村氏が監督を務める中でプレー。「５センチ、リードを広げるだけでリクエスト（でアウトに）されたものがセーフになると選手には冗談半分で言ってます」。５センチにこだわる姿勢は野村氏から薫陶を受けてきた男らしい。「弱者が強い者に、勝てるのが野球という重みは感じてます」。“野村流”の考える野球がベースにある。

記念球は中島から渡され、大事そうにポケットにしまった。「前進あるのみで、反省するとこは反省しながらやる」。最下位に沈んでいるが、まだ８３試合ある。「戦う姿勢」を求める監督代行の下でナインが躍動し、再出発した。（宮内 孝太）

記録メモ １１日の６試合はいずれもパ・リーグのチームが勝利。パが６戦全勝したのは今季初。２５年６月１５日以来８度目となった。また、この日パが６勝したことで今季の交流戦はパが５３勝、セが３０勝（４分け）となり、２１試合を残してパの勝ち越しが決定。パの勝ち越しは２３年から４年連続１９度目。