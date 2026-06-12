◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）

１００球が近づいても、日本ハム・孫易磊（スン・イーレイ）投手（２１）の球威は全く衰えなかった。６回２死二塁、最後のピンチも佐野を１５５キロの真っすぐで右飛に打ち取り、無失点に抑えた。６回９５球を投げ２安打無失点、８奪三振の力投。来日３年目で初勝利をつかみ「ホッとしました。やっといいピッチングができた」と笑った。

最大の持ち味が生きた。トレーニングで昨季より１１キロ体重を増やして臨んだシーズン。その力を最大限に伝えるフォームを追求してきた。ファームでの真っすぐの平均球速は、昨季から約３キロアップの１５１キロ。初回に自己最速を更新する１５８キロをマークするなど、１５０キロ台後半の真っすぐでチェンジアップも生き「真っすぐが良かったおかげで、投げやすい試合展開にできた」とうなずいた。

今季初の７連勝は２２年７月以来、新庄政権最長タイ。昨季、自ら支配下登録を求めた“チルドレン”の躍動に、新庄監督は「何が素晴らしかったってフォアボール１つでしょ。去年の孫くんより７歳ぐらい大人になったようなね（笑）。日々努力して体をつくっていった結果が、球のスピードにつながってる」と目を細めた。就任１年目以来の７連勝には「あのときは勝ち負けじゃない。今の戦いをするための準備だったんで」と意味の違いを強調した。

今季初登板での初勝利でチームも交流戦のＶ戦線に踏みとどまった。指揮官は孫の次回登板に「投げさせるのは決まってます。これで古林も燃えるでしょうしね」と競争の激化を歓迎。孫も「いいピッチャーがたくさんいる中で争うのが楽しい。もちろん自信はあります」。グラブのウェブには「孫（ＳＵＮ）だから」と、太陽の刺しゅうを入れる右腕。上昇気配のチームに、才能あふれるライジング“サン”が加わった。（山口 泰史）