◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の出走馬１８頭と枠順が１１日、確定した。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝と連覇を狙うメイショウタバルは、過去３勝の１６番枠に決定。石橋調教師は「内の人気馬を見ながら行けそう」と前向きだ。馬券は１２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。

戦法に迷いはない。メイショウタバルは、外寄りの８枠１６番となった。１６番枠は、１５年のラブリーデイ、１６年のマリアライト、２０年のクロノジェネシスと３頭の勝ち馬が出ている。サンプル数は少ないが、のべ１５頭が出走して３勝。勝率２０％は、馬番別成績でトップの数字となっている。

逃げ馬には一見、不利に思える枠だが、阪神の芝２２００メートルは発走地点から１コーナーまで、５０９メートル（Ｂコース使用時）もあり、無理なく先行できるコースだ。石橋調教師も「１コーナーまで、自分のリズムで行ける。内の人気馬を見ながら行けそう」と前を向く。

この中間のタバルの状態がいいからこそ、枠順には一喜一憂しない。「大阪杯では、調教とレースが結びついた。今回も調教がうまくいって、前回と同じくらい、一番に近い」とうなずく。１０日の最終追い切りでは、ラスト１ハロンを１０秒９と抜群の動きだった。「時計もいいけど、動きが良かった。満足いく仕上がり。あとはジョッキーに任せます」と主戦の武豊に信頼を寄せた。

２４年の神戸新聞杯では、１５番枠から勝った経験もある。成長した今のタバルなら、自滅するケースは考えづらい。阪神は４戦３勝、２着１回と“自分の庭”だ。父ゴールドシップも成し遂げた、史上３頭目の宝塚記念連覇へ。精密機械のようなラップを刻み、他を寄せ付けない逃走劇を完成させる。（山下 優）