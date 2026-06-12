◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 関大６―１金沢学院大（１１日・神宮）

４強が出そろった。関大（関西学生）は、今秋のドラフト上位候補・米沢友翔（４年）が７回５安打１失点と好投。大学の２年先輩の中日・金丸夢斗投手（２３）に憧れる左腕が、準優勝した１９９１年以来、３５年ぶりの４強入りに導いた。

関大・米沢が、粘り強さで４強に導いた。初回２死から四球を起点に失点したが、崩れなかった。「初回だったので、切り替えることができた。あとは点をやらないぞという気持ちで投げました」。７回５安打１失点でエースの役割を果たし、安堵（あんど）した。

高低を意識させ、凡打の山を築いた。８日の北海学園大戦では初回先頭から５者連続を含む１０三振を奪い、８回３安打無失点。その初戦から配球を変えた。「真っすぐを狙ってきていた。縦の変化を使って、真っすぐを速く見せることを心がけました」と最速１４９キロを誇る直球をより生かすべくカーブ、スプリットを多投。７三振を奪い、今大会は登板２戦で１７奪三振。小田洋一監督（６０）は「今日は本調子ではなかったが、しっかりと要所要所で粘ってくれました」と、たたえた。

東京でのホテル生活は「気分転換は散歩くらい」というインドア派。登板前日の１０日は、部屋で映画「スパイダーマン」を観賞した。映画にインスパイアされたのか、指先から“糸を引く”ような高め直球がさえた。金沢学院大・角尾貴宏監督（５５）は「明らかなボール球を（選手は）ストライクと思って振っていました」とキレに脱帽した。

能登半島の先端にある石川・珠洲市出身。２４年元日に能登半島地震が発生したときは自宅にいた。被災直後の大変な時期だったが、両親は「野球を頑張れ」と送り出してくれた。「両親に恩返ししたい」。そして地元に勇気を与えたい思いもある。金沢学院大には中学、高校の後輩がいて、角尾監督も金沢高の先輩。「縁もあるので、何とか勝ちたかった」と力に変えた。

同じ左腕として背中を追いかける中日・金丸とは、大学での寮生活で時間をともにすることが多かった。「昨日（１０日）連絡して『頑張れよ』と言われたので『勝ちました』と報告します」。先輩が成し遂げなかった日本一まであと２勝だ。（高柳 義人）

◆米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）２００４年６月１日、石川・珠洲市生まれ。２２歳。小学２年で外野手として野球を始める。緑丘中の軟式野球部で投手に本格転向。金沢では１年秋にベンチ入り。２年夏に決勝で小松大谷に敗退。２年秋からエースで３年夏は３回戦敗退。関大では１年秋から登板も２年夏に肘と肩を痛め、約１年間登板なし。今春の関学大戦で準完全試合でリーグ戦初勝利を挙げ、４勝でＭＶＰ。１８０センチ、８０キロ。左投左打。