ノースブリッジの引退が発表されました。６年近いキャリア２１戦中１９戦で騎乗して、重賞も３勝。乗り鞍が少なくなった時期から乗せてもらい、コンビで高みを目指していった。その存在は何よりのモチベーションでした。長く、一緒に戦ってきた非常に思い出深い馬です。

普段は馬房の中などではライオンのようにどう猛ですが、乗るとネコのようになる（笑）。珍しいタイプで、レッツゴードンキも同じような感じでしたね。いなくなるのは寂しいですが、いつか別れは来るもの。東京競馬場での誘導馬を目指すとのことですし、また顔を見る日を楽しみに待ちたいと思います。

今週から北海道シリーズがスタート。今年も函館に滞在しています。開幕重賞の函館スプリントＳではシュタールヴィント。テン乗りになりますが、一緒に乗った時に切れる馬だなという印象を持っています。開幕週にはなりますが、リズムを守りつつ、うまく決め脚を引き出せれば。あと、ノースブリッジと同じ井山登オーナーのテンユウ（土曜１Ｒ）も力はあります。１２００メートルへの短縮もいいかもしれませんし、何とか勝利へ導きたいですね。（ＪＲＡ騎手）