プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんは生前、決めぜりふとして知られる「ＯＫ牧場」の誕生秘話について、スポーツ報知のインタビューで明かしていた。

「ＯＫ牧場」のフレーズが生まれたのは、自身が企画・製作総指揮・監督・主演などを務めた「カンバック」（１９９０年）の撮影だった。

同映画は安部譲二氏の原作で、シナリオの原案が倉本聰氏（９１）、音楽が久石譲氏（７５）という豪華布陣。焼き鳥店を経営する元世界チャンピオンのボクサーが、息子のためにリングにカムバックする姿を描いた。米テレビドラマシリーズの西部劇「ララミー牧場」で活躍したロバート・フラー（９２）、栗原小巻（８１）らが共演した。

ガッツさんは「栗原小巻さんがたばこ吸うシーンがあるんですよ。本当は吸わないのに、すごく哀愁を帯びたふかし方で。監督の私は『オッケーイ！』ってやったんです。そしたら隣にララミー牧場がいたんだよ、ロバート・フラーが。うれしそうな顔してニコッと笑ってるから『牧場』っつったら、みんながドテッとウケてね。それからだね、『ＯＫ牧場』って使うようになったのは」と懐古。栗原の会心の演技がきっかけになったという。

フラーを起用した理由についても言及。「ほんとはアル・パチーノを呼ぼうと思ったけど、（出演料が）１０億っつうからやめた」と明かしていた。