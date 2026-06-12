『ファーストクライ』主人公・比嘉愛未を取り巻くキャスト発表 元和牛・川西賢志郎ら【コメント全文】
俳優・徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青が、比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜 後10：00〜）に出演することが発表された。主人公・光井明希（比嘉）や母子救命救急班を取りまくキャラクターを演じる。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
徳永は、未受診などの事情を抱えた妊婦を支援するNPO法人「HOME うぶごえ」の代表・羽鳥美咲を演じる。光井の学生時代からの親友でもある羽鳥は、たびたび居酒屋で光井の相談相手となる。光井とは異なる立場から妊娠に悩む女性たちをサポートし、光井が公私共に信頼を寄せる人物である。
川西は、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一を演じる。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出のうわさを聞き、動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を知ろうと、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。
遠山は、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保を演じる。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし、気が弱いため、結局は神谷院長には逆らえない。リスクの大きい未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。
優希は、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織を演じる。夫とは真逆の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第一子を妊娠している。
【コメント全文】
■徳永えり（羽鳥美咲役）
今回、NPO団体代表 羽鳥美咲を演じさせていただきます。
赤ちゃんや母親に関する悲しいニュースが報道された時、その背景について考えたことはありますか。「予期せぬ妊娠」や「DV・性被害」、そして「経済的困窮」など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています。
■川西賢志郎（磯崎修一役）
磯崎修一役の川西賢志郎です。産科医療の現場で、目まぐるしく展開されるドラマ。そのドラマの水面下で進行していく別のストーリーと思惑。一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます。
■遠山俊也（姫島義保役）
『ファーストクライ』､すてきで平和な響き…と思いました。しかし、脚本を読んでいくと、「産声」を聞くためには多くの立場の人々の並々ならぬ努力､葛藤､衝突があるという事を突きつけられました｡決して一枚岩でない継ぎ接ぎだらけのチームが､母子の命の為に､という心の奥底の共通項だけで難題に立ち向かう様は本当に胸を打たれます。私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき､赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です､観ていただけたら平和に近づけます！
■優希美青（富永香織役）
富永香織役を演じさせていただきます、優希美青です。香織は母からたくさんの愛情を受けて育った、とても素直で天真爛漫（らんまん）な女の子です。命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたらうれしいです。ぜひご覧ください。
【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未
本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。片耳に先天性の難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する叩き上げのスペシャリスト・光井明希（比嘉）を要に、秘密裏に結成された“母子救命救急班”の使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く医療従事者たちの奮闘を描く。
川西は、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一を演じる。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出のうわさを聞き、動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を知ろうと、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。
遠山は、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保を演じる。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし、気が弱いため、結局は神谷院長には逆らえない。リスクの大きい未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。
優希は、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織を演じる。夫とは真逆の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第一子を妊娠している。
【コメント全文】
■徳永えり（羽鳥美咲役）
今回、NPO団体代表 羽鳥美咲を演じさせていただきます。
赤ちゃんや母親に関する悲しいニュースが報道された時、その背景について考えたことはありますか。「予期せぬ妊娠」や「DV・性被害」、そして「経済的困窮」など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています。
■川西賢志郎（磯崎修一役）
磯崎修一役の川西賢志郎です。産科医療の現場で、目まぐるしく展開されるドラマ。そのドラマの水面下で進行していく別のストーリーと思惑。一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます。
■遠山俊也（姫島義保役）
『ファーストクライ』､すてきで平和な響き…と思いました。しかし、脚本を読んでいくと、「産声」を聞くためには多くの立場の人々の並々ならぬ努力､葛藤､衝突があるという事を突きつけられました｡決して一枚岩でない継ぎ接ぎだらけのチームが､母子の命の為に､という心の奥底の共通項だけで難題に立ち向かう様は本当に胸を打たれます。私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき､赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です､観ていただけたら平和に近づけます！
■優希美青（富永香織役）
富永香織役を演じさせていただきます、優希美青です。香織は母からたくさんの愛情を受けて育った、とても素直で天真爛漫（らんまん）な女の子です。命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたらうれしいです。ぜひご覧ください。