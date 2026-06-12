◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコが南アフリカと対戦。後半4分に南アフリカのMFスェフェロ・シトレがレッドカードを受け退場した。後半39分にも退場者を出した。

メキシコが1点をリードして迎えた後半4分、シトレがメキシコの選手をペナルティーエリアで倒した。これがDOGSO（決定機阻止）と判断され、シトレにはレッドカードが提示された。

悪夢はこれで終わらない。後半39分には途中出場のテンバ・ズワネが相手選手への危険なプレーで1発退場。後半だけで2人の退場者を出す結果となった。

今大会は史上初めて3カ国による共催。メキシコは1970、86年に続き史上初となる3度目のW杯開催で、米国は94年以来2度目、カナダは初開催となる。史上最多の48チームが参加し、1次リーグをA〜Lの12組に分かれて実施。各組2位までと3位の成績上位8チームの計32チームが決勝トーナメントに進む。決勝は7月19日（同20日）にニューヨーク・ニュージャージー競技場（メットライフスタジアム）で行われる。