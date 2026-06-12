神奈川県相模原市の河川敷で、高校3年の女子生徒（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された事件で、警察は元交際相手の19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。

この事件は、きのう午前2時ごろ、相模原市南区の河川敷で、座間市に住む高校3年生の佐藤唯来さん（17）が意識のない状態で見つかり、その後、死亡が確認されたものです。

警察は、佐藤さんの首を絞めるなどして殺害したとして、相模原市南区の自称塗装工の男（19）を殺人の疑いで逮捕しました。

取り調べに対し、男は「そのままの通りです」と容疑を認めているということです。男は佐藤さんの元交際相手だということですが、警察は事件前のトラブル相談は把握していないとしています。

佐藤さんの中学の同級生は…

佐藤さんの中学の同級生

「びっくりしたし、残念という心境。まだあまり追いついていない。テニス部で部活も毎日出て、人当たりも良く、みんなと仲良くて」

佐藤さんはおととい夕方、母親に「元交際相手に会いに行く」と言い残して家を出ましたが、夜になって母親が「娘が帰宅しない」という内容の110番通報をしていました。